Онколог рассказал, когда можно загорать

Говорят, что ультрафиолет сам по себе не вреден, а вот вредно инфракрасное излучение, что до полудня – это ультрафиолет, после полудня, до четырёх часов – это уже инфракрасное излучение и нужно прятаться, и именно это наносит вред, и вызывает всякие нехорошие заболевания. Так ли это, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Не совсем так. Ультрафиолет раскладывается на два спектра: спектр Б и спектр А. Спектр Б – это именно тот, который продуцирует функцию меланоцитов, а вот спектр А проникает глубоко в кожу и вызывает именно термические повреждения. В избыточном количестве нарушение секреции коллагена и, в конце концов, приводит к раннему фотостарению и дряблости кожи, появлению морщин в раннем возрасте, именно фототермическое повреждение кожи.

Поэтому касаемо времени суток, да, действительно, чем выше солнце в зените, тем интенсивнее инсоляция, тем интенсивнее воздействие ультрафиолета на кожу человека. Поэтому необходимо ограничивать пребывание именно в эти часы, где-то с 10-11 до 15-16 часов лучше не принимать солнечные ванны, а ограничиться приёмом либо в утреннее время, либо уже после 15-16.

В остальное время можно без опасности, не думая о последствиях? Польза от солнца есть, но как её максимально получить, чтобы не перейти эту черту, когда уже начинается вред?

Александр Гладышев:

В обычных условиях, всё-таки, у нас остаются определённые части тела, которые не прикрыты одеждой – это и кисти, лицо, голени у женщин. Для нормальной функции организма этого достаточно. Если это холодное время года, то не такое активное солнце, мы можем спокойно находиться на открытом воздухе.