У кого выше риск заболеть меланомой?

Статистика показывает, что в последнее время заболеваемость меланомой увеличилась в полтора раза. Меланома появляется только от негативного воздействия солнца или есть и другие факторы, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Основной фактор – это, действительно, солнечное излучение. Второй момент – наличие у человека множества пигментных образований или, как в простонародье называют, родинок.

В 70% случаев меланома развивается именно на фоне предшествующего доброкачественного поражения кожи.

Есть несколько групп этих заболеваний, которые с высокой частотой переходят в меланому. Семейный анамнез и фототипы кожи. Люди первого, второго, третьего фототипа – это те, которые подвержены негативному действию солнца. Поэтому риск заболеть у них выше.

Загар: а вы знаете свой фототип кожи?