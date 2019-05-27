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Кто предрасположен к развитию заболеваний кожи? 5 факторов риска

27 мая 2019 11:21
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Кто предрасположен к развитию заболеваний кожи, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:
Есть разные люди, есть определённая предрасположенность к развитию заболеваний кожи, в том числе меланомы, это, как правило, лица, которые имеют большое количество родинок на теле. Лица, которые имеют в анамнезе у близких родственников меланому кожи, лица, которые имеют иммунодефицит врождённый либо приобретённый, лица, которые принимают определённые лекарственные препараты, при которых повышается чувствительность кожи к солнечному свету.

И лица, которые находятся в периоде гормональных изменений в организме это пубертатное половое созревание, беременность, лактация в этих временных периодах воздействие солнечного света максимально негативное. Поэтому в таких моментах лучше этого избегать.

Если есть гормональный всплеск, то лучше не появляться на солнце?

Александр Гладышев:
Да, однозначно.

# Здоровье # Здоровье # Александр Гладышев # Фотофакт # Здоровье

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