«Они помогают спасать зубы даже в запущенных случаях». Врач рассказывает о чудо-технологии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ. Юлия Артюх, СТВ:

Есть еще интересный аспект в вашей биографии, вы являетесь руководителем и основателем научной школы клеточных и цифровых технологий в стоматологии. Расскажите, что это такое.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Достаточно новое, интересное инновационное направление, совместно с НАН, с Институтом биофизики и клеточной инженерии, с одним из моих учителей, академиком Волотовским Игорем Дмитриевичем, выкристаллизовано это направление, использование стволовых клеточных технологий в лечении пациентов с заболеваниями периодонта. Заболевание периодонта встречается у взрослого населения белее чем в 90 % случаев, при этом у 40 % пациентов этой группы, а это достаточно молодые пациенты 35-45 лет, уже есть запущенные случаи, когда нам приходится удалять зуб. Основная концепция современной стоматологии – это минимально инвазивные и органосохраняющие операции, которые направлены на сохранение своих тканей, зубов. Какой бы ни был протез, какой бы ни был имплантат, лучше своего зуба еще ничего природа не придумала. Поэтому эти клеточные технологии позволяют спасать, сохранять зубы даже в запущенных случаях. Кроме того, что мы провели экспериментальные исследования, разработали эти биотрансплантаты, мы и в клинике доказали высокую эффективность данных методов, технологий. В настоящее время наша белорусская стоматология гордится теми клеточными технологиями, которые мы можем использовать и внедрять в свои практики. Где бы я ни читал лекции, доклады, в России, в Украине, в странах дальнего зарубежья, они с определенной завистью смотрят на те исследования и возможности, которые у нас есть. Это благодаря кооперации и сотрудничеству с НАН, которые позволили создать данную технологию, использовать для улучшения качества жизни наших стоматологических пациентов.