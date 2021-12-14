«Они помогают спасать зубы даже в запущенных случаях». Врач рассказывает о чудо-технологии
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ.
Юлия Артюх, СТВ:
Есть еще интересный аспект в вашей биографии, вы являетесь руководителем и основателем научной школы клеточных и цифровых технологий в стоматологии. Расскажите, что это такое.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Достаточно новое, интересное инновационное направление, совместно с НАН, с Институтом биофизики и клеточной инженерии, с одним из моих учителей, академиком Волотовским Игорем Дмитриевичем, выкристаллизовано это направление, использование стволовых клеточных технологий в лечении пациентов с заболеваниями периодонта. Заболевание периодонта встречается у взрослого населения белее чем в 90 % случаев, при этом у 40 % пациентов этой группы, а это достаточно молодые пациенты 35-45 лет, уже есть запущенные случаи, когда нам приходится удалять зуб. Основная концепция современной стоматологии – это минимально инвазивные и органосохраняющие операции, которые направлены на сохранение своих тканей, зубов. Какой бы ни был протез, какой бы ни был имплантат, лучше своего зуба еще ничего природа не придумала. Поэтому эти клеточные технологии позволяют спасать, сохранять зубы даже в запущенных случаях. Кроме того, что мы провели экспериментальные исследования, разработали эти биотрансплантаты, мы и в клинике доказали высокую эффективность данных методов, технологий. В настоящее время наша белорусская стоматология гордится теми клеточными технологиями, которые мы можем использовать и внедрять в свои практики. Где бы я ни читал лекции, доклады, в России, в Украине, в странах дальнего зарубежья, они с определенной завистью смотрят на те исследования и возможности, которые у нас есть. Это благодаря кооперации и сотрудничеству с НАН, которые позволили создать данную технологию, использовать для улучшения качества жизни наших стоматологических пациентов.
Юлия Артюх:
То есть есть эта технология, и она уже внедрена? Вы ей пользуетесь?
Сергей Рубникович:
Конечно, есть инструкция Министерства здравоохранения, которое разрешает использование этого метода. Использовать в клинической практике данную технологию, методику может любой врач-стоматолог, пройдя специальный курс обучения, подготовки. Для улучшения качества лечения пациентов с заболеваниями периодонта.
Юлия Артюх:
А потом наблюдали пациентов, которые по этой методике лечились?
Сергей Рубникович:
Конечно. Сейчас заканчивает диссертацию одна из учеников по использованию в лечении рецессии десны, запланирована одна докторская по использованию, увеличению объема костной ткани с использованием второго проекта. И отдаленные результаты на протяжении пяти лет мы можем констатировать, что хорошие результаты лечения наблюдаются почти у всех пациентов, которым проведена данная технология. Никаких изменений со стороны периодонта, твердой ткани, мягкой ткани мы не наблюдали.
Читайте также:
Это изобретение спасет от храпа! О ноу-хау рассказывает стоматолог
Ученикам старших классов можно стать студентом БГМУ на неделю. Ректор вуза об уникальной возможности
На кафедре разрабатывают инновации. Сергей Рубникович о новых курсах в БГМУ