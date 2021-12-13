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На кафедре разрабатывают инновации. Сергей Рубникович о новых курсах в БГМУ

13 декабря 2021 06:43
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Кроме того, что вы ректор БГМУ, вы еще там и преподаете, правильно?  

На кафедре разрабатывают инновации. Сергей Рубникович о новых курсах в БГМУ-1

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:  
Да, я преподаю на кафедре, которую, по сути, трансформировал в междисциплинарное направление. Сейчас на кафедре ведется несколько полноценных курсов, это курс ортопедической стоматологии, или протезирование. Как я сказал, по моему профилю курс ортодонтии, это исправление прикуса, положения зубов, курс детской стоматологии, курс дентальной имплантации и курс совместного обучения врачей стоматологов-ортопедов и зубных техников. Эти междисциплинарные направления преподаются как в образовательном, медицинском, так и научном направлении. Кроме этого, у нас на кафедре достаточно много разработок и в цифровом плане, и разработок междисциплинарных с другими специалистами. Буквально на протяжении последних четырех лет мы занимаемся лечением пациентов с апноэ и храпом совместно с отоларингологами. Это интересное направление. Нами разработана совместно с коллегами-конструкторами из БНТУ, в частности с профессором Минченя, специальное внутриротовое устройство индивидуальное, которое направлено на выдвижение нижней челюсти и устранение элементов храпа и остановки дыхания во время сна. Это новый инновационный продукт. В прошлом году мы его выставляли на выставке в Санкт-Петербурге, завоевали золотую медаль и первое место как новый инновационный медицинский продукт. У нас достаточно много инновационных разработок, о которых я мог бы разговаривать целый день. Думаю, когда вы посетите нашу кафедру, я покажу эти разработки и на пациентах, и с нашими учениками.  

На кафедре разрабатывают инновации. Сергей Рубникович о новых курсах в БГМУ-4

Юлия Артюх:  
В практическом применении очень интересно посмотреть.  

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# Медицина # общество # Сергей Рубникович # Юлия Артюх # Фотофакт

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