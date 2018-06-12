«Они наклеиваются – и всё, персонал расходится»: как работает лаборатория сна в РНПЦ оториноларингологии

Новости Беларуси. О новой лаборатории рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Геннадий Гудный, заведующий отделением Республиканского научно-практического центра оториноларингологии, врач-анестезиолог:

У нас очень комфортная обстановка. У нас комфортная палата, которая была отремонтирована под открытие лаборатории. Она находится поодаль от других помещений. То есть, пациенты вас не будут беспокоить, врачи тоже. Оборудование, которое навешивается – это тоненькие электродики, которые абсолютно не доставляют дискомфорта. Они наклеиваются – и всё, персонал расходится. Выключается свет, вы ложитесь спать, как вам удобно – вы не привязаны ни к проводам, ни к датчикам, не горит никакой маячок. Вам комфортно, удобно.

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