«Реально пациент может во сне погибнуть». Анестезиолог рассказал, как спать правильно

Долго спать вредно, впрочем как и мало. Сегодня уделим внимание теме сна. Ведь сон – это время, которое даётся нашему организму на отдых и передышку.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением Республиканского научно-практического центра оториноларингологии, в котором открылась своя лаборатория сна, врач-анестезиолог – Геннадий Гудный.

«Они наклеиваются – и всё, персонал расходится»: как работает лаборатория сна в РНПЦ оториноларингологии

Есть ли проблемы у белорусов со сном? У кого встречается апноэ? Как избавиться от храпа? Какие проблемы могут случаться во время сна? Как проходит диагностика сна? Как правильно спать?

Подробности – в видеоматериале.