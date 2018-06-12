Прямой эфир

«Реально пациент может во сне погибнуть». Анестезиолог рассказал, как спать правильно

12 июня 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Долго спать вредно, впрочем как и мало. Сегодня уделим внимание теме сна. Ведь сон – это время, которое даётся нашему организму на отдых и передышку.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением Республиканского научно-практического центра оториноларингологии, в котором открылась своя лаборатория сна, врач-анестезиолог – Геннадий Гудный.

«Они наклеиваются – и всё, персонал расходится»: как работает лаборатория сна в РНПЦ оториноларингологии

Есть ли проблемы у белорусов со сном? У кого встречается апноэ? Как избавиться от храпа? Какие проблемы могут случаться во время сна? Как проходит диагностика сна? Как правильно спать?

Подробности – в видеоматериале.

# Здоровье # Здоровье # Геннадий Гудный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подзарядка». Помогает ли обёртывание пищевой плёнкой похудеть?
12 июня 2018 08:28

«Подзарядка». Помогает ли обёртывание пищевой плёнкой похудеть?

«Психолог и я». Почему возникает социопатия и как от неё избавиться?
11 июня 2018 06:54

«Психолог и я». Почему возникает социопатия и как от неё избавиться?

«Подзарядка». Можно ли заниматься в тренажерном зале, если есть варикозное расширение вен?
11 июня 2018 06:27

«Подзарядка». Можно ли заниматься в тренажерном зале, если есть варикозное расширение вен?