«Психолог и я». Почему возникает социопатия и как от неё избавиться?

Марина Прохорова, психолог:

Мир, в котором мы живем, безусловно, яркий и многообразный, и населяют его такие же разные и непохожие друг на друга личности. Тем не менее, одних людей мы совершенно четко относим к категории культурных, порядочных, тактичных, а других – к категории грубых и безнравственных. Существует некая шкала, по которой мы проводим эту дифференциацию. В основе этого процесса лежит способность индивида к социализации, к его гармоничной интеграции в общественную систему с ее нормами и правилами. Сегодня речь пойдет о социопатах, чье поведение вы совершенно четко определите как неприемлемое и асоциальное.