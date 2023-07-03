О таком результате мы даже не мечтали! Чего достигли белорусские онкологи за 20 лет, рассказал Сергей Красный

О достижениях отечественной медицины поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместителем директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктором медицинских наук, профессором, академиком Национальной академии наук Беларуси Сергеем Красным. Ольга Бурлакова, ведущая:

Начнем с главного. В Беларуси масштабируют производство уникальной вакцины против рака «Еленаген». Во время испытаний она показала себя просто блестяще. Расскажите подробнее, в чем ее уникальность, как она работает и почему именно «Еленаген». В чем уникальность вакцины против рака белорусского производства?

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Это совместная разработка белорусских и американских ученых. Имеет двойное действие. С одной стороны, усиливает эффект химиотерапии, а с другой – действует через нашу иммунную систему, поэтому такая высокая эффективность препарата. Он показал наиболее высокий эффект в мире на сегодня при некоторых видах злокачественных опухолей, например, при химорезистентном раке яичников. А почему «Еленаген» – так зовут супругу основного разработчика препарата Александра Шнейдера. Мою супругу также зовут Елена, поэтому выбора не было. Юрий Царев, ведущий:

Сколько сегодня производится препарат «Еленаген»? Сергей Красный:

Сегодня он не производится вообще. В настоящее время проводится отработка так называемого производственного регламента, чтобы наладить масштабное производство в республике. Мы отработали лабораторный регламент, наладили производство 40 доз в неделю – это очень мало. Нам надо около 10 тысяч. Мы сейчас находимся в этом сложном периоде. Надеемся, что где-то к осени препарат уже будет в наличии. Белорусские онкологи разработали суперсовременный метод лечения лимфом и лейкозов. В чем его суть?

Сергей Красный:

Речь идет о CAR-T-клеточной терапии. Это очень сложный метод и доступный сегодня только ведущим странам. По сути, берутся клетки нашей иммунной системы, лимфоциты, генетически модифицируются в искусственных условиях, потом размножаются до огромного количества. Их «тренируют» против определенного вида злокачественных опухолей. Речь идет о так называемых CD19-позитивных лимфомах, причем в тех случаях, когда стандартное лечение вообще не помогает. И после того как эти клетки размножились, из вводят пациенту. Получается массивная иммунная атака на злокачественную опухоль, и опухолевые клетки уничтожаются. К настоящему времени такое лечение провели 12 пациентам с очень хорошим результатом. Практически у всех наблюдается полная регрессия опухоли, уже достаточно большой срок наблюдения, рецидива заболевания пока не отмечено. Юрий Царев:

Если сравнить нынешний момент состояния нашей медицины и борьбы со злокачественными заболеваниями и, например, 2000-е. В чем разница и в чем специфика? 20 лет развития медицины. Вот каких успехов достигли белорусские онкологи Сергей Красный:

Каждые пять лет происходят кардинальные изменения. Онкология – это наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины. Если мы посмотрим по нашему основному показателю – пятилетней выживаемости, то за все время он увеличился практически в два раза. И сегодня, если взять всех онкологических пациентов, то выздоравливает около 60 %. Так произошло по двум причинам, на мой взгляд. Первая – это улучшение диагностики. Мы стали раньше выявлять, соответственно, более эффективно лечить пациентов. Ну, и появление новых технологий – это лекарства, новые методы лучевой терапии, суперсовременное оборудование для лечения пациентов. Все это вместе дает уникальный результат, о котором мы даже не мечтали еще 20 лет назад.

Ольга Бурлакова:

Расскажите чуть подробнее про скрининги. Какой процент опухолей возможно обнаружить на самой ранней стадии? Сколько опухолей обнаруживают на ранних стадиях? Статистика Сергей Красный:

Скрининговая программа – это как раз то, с чем мы сегодня связываем основные успехи в онкологии, потому что лечение на начальных стадиях, во-первых, дешевле. Во-вторых, оно по эффективности приближается к 100 %. И самое главное, что оно не инвалидизирует пациентов. Они буквально через несколько дней после минимальных инвазивных вмешательств уже приступают к работе, полностью излечившись от рака. Так вот, основной принцип скрининговых программ – это то, что они инициируются лечебными учреждениями и направлены на здоровых людей. Рак на ранних стадиях, как вы знаете, совершенно не проявляется. Если мы будем ждать каких-то симптомов заболевания, то будем выявлять на поздних стадиях. Эти программы разработаны для нескольких видов злокачественных опухолей, но постепенно расширяются. Я думаю, что со временем они охватят всю республику. Юрий Царев:

Благодаря отечественным успехам диагностики, в том числе на ранней стадии заболевания, и успехам именно в процессе излечения онкологических заболеваний мы можем говорить о какой-то статистике перехода рака из смертельного заболевания в хроническое. То есть больных все чаще и чаще удается ввести в состояние ремиссии, в котором они могут жить долгие годы и даже десятилетия. Какие особые разработки хотелось бы выделить в этом направлении? «Рак становится хроническим заболеванием». Сергей Красный об особых разработках в лечении онкобольных