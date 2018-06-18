О прививках в Беларуси: где узнать, какие вакцины считаются лучшими?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Тогда о вакцинах: многие перебирают их. Говорят, что одна лучше, другая хуже, по стране происхождения. Так ли это?

Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Современные вакцины все хороши.

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Как мне известно, некоторые вакцины имеют длительность производства до 36 месяцев.

3 года – вы представляете, какой это длительный процесс?

И большую часть этого времени занимает как раз контроль качества. Поэтому современные вакцины достаточно безопасны и очень эффективны. В настоящий момент весь мир стремится применять самые лучшие вакцины, и для этого Всемирная организация здравоохранения проводит программу «Предварительная квалификация вакцин ВОЗ».

Кому нельзя прививаться?

Можно зайти на сайт,

открыть страницу «качество вакцин» и посмотреть, какая вакцина относится к этой категории. Категории, прошедшей предварительную квалификацию ВОЗ. Пожалуйста, вы можете выбирать те вакцины, которые там указаны, и они, наверное, являются самыми хорошими.

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