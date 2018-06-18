Кому нельзя прививаться?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Осложнения, связанные с прививками: действительно ли они настолько распространены?

Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Дело в том, что осложнения бывают очень разные.

Самые сложные и самые страшные – это, конечно же, летальные исходы.

В большей степени здесь идет речь об анафилактической реакции. То есть аллергической реакции на вакцину. Но в этой связи есть особые меры предосторожности, которые должен соблюдать педиатр, человек, который ответственный за иммунизацию в данном учреждении лечебно-профилактическом.

«Когда мы едем за границу с собачкой, у нее требуют паспорт с прививками. А когда мы везем детей...»

Все просто: надо уточнять, была ли ранее у людей серьезная аллергическая реакция

или на вакцину, которую, возможно, должна вводиться повторно, или же на компоненты вакцины. Ведь многие вакцины в процессе технологического производства имеют в своем составе большое количество дополнительных компонентов. Это и какой-то белок, допустим – дрожжевой белок, или белок куриного яйца. Многие вакцины выращиваются на куриных эмбрионах. Или же какие-то антимикробные препараты, потому что живые вакцины должны быть защищены от воздействия других микробов. Поэтому если у человека когда-то в жизни была тяжелая аллергическая реакция на вот эти компоненты, однозначно, эту вакцину ему вводить нельзя. Это по нашей нормативной документации. Хотя в мире существует масса возможных методов, которые позволяют обойти этот абсолютный заперт.

«Не надо прививать своих детей. Прививайте только любимых»: кто отказывается от прививок?

Допустим, варианты по десенсибилизации.

Это выработка иммунологической толерантности или нечувствительности к тому или иному веществу. Такое тоже есть.

Ирина Ромбальская:

Кому же тогда нельзя прививаться? Есть ли реальные причины, кроме анафилактического шока?

Вспышка кори: почему заболевание добралось до Беларуси?

Анна Рубан:

Медицинский отвод бывает двояким. Либо абсолютные противопоказания, или же относительные. Абсолютные показания против всех вакцин, как я уже сказала, это тяжелая аллергическая реакция. К некоторому роду вакцин необходимо очень внимательно читать инструкцию – есть частные специфические, в том числе – абсолютные, противопоказания. Как таковыми могут быть особые заболевания. И в большей степени это касается неврологической патологии. Тогда действительно надо на это обращать внимание.

Особые группы населения – это дети с аллергиями, это дети с неврологией, это дети с нарушением свертываемости крови, дети с иммунодефицитными состояниями.

Но, тем не менее, даже для таких категорий детей существуют различные методы к подготовке вакцинации и проведению вакцинации. И вот эти особые категории детей в большей степени нуждаются в защите и проведении той же самой иммунизации, потому что их иммунная система и так слаба. И очень тяжело отвечать правильно на какой-то инфекционный возбудитель, который попадает извне окружающей среды.

«Прививка – это мера, стоящая на втором месте по сохранению жизни после доступа в чистой питьевой воде»



Что такое вакцина – это ослабленный тот же самый возбудитель или какие-то его кусочки, разорванные на части, который сам по себе заболевание вызвать не может, но на эти кусочки данного микроба вырабатываются антитела. То есть иммунная система нарабатывает определенные защитные молекулы. И таким образом наш организм становится вооружен против тех инфекций, которые есть в окружающей среде.