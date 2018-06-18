«Прививка – это мера, стоящая на втором месте по сохранению жизни после доступа в чистой питьевой воде»

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Тема непростая, сейчас она у всех на слуху – отказ от прививок. Это действительно настолько глобально, насколько мы видим на форумах, в соцсетях, или это какое-то нагнетенное состояние?

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Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Я должна Вам ответить, что как педиатра, меня это очень волнует. Поскольку даже ВОЗ говорит о том, что прививки – это та мера, которая стоит на втором месте по сохранению жизни людей после доступа в чистой питьевой воде.

Кому нельзя прививаться?

И если соразмерять то количество заболеваний, которые мы имели в довакцинальный период и нынешнее состояние –

цифры разнятся от десятков тысяч.

То есть это очень значимые цифры. Соответственно, люди, которые болеют, имеют шанс получить серьезные осложнения и даже погибнуть. Поэтому прививаться – это бесспорно надо делать.

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