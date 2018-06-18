«Когда мы едем за границу с собачкой, у нее требуют паспорт с прививками. А когда мы везем детей...»

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Знаю, что во многих европейских странах прививают уже и от ротавируса, ветрянки. Насколько нужны эти прививки? Я как мама, у которой дочь много раз болела ротавирусом, знаю, что многим это упростило бы жизнь.

Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Каждая страна имеет свой календарь прививок.

Самый первый наш национальный календарь содержал 6 обязательных прививок. В настоящий момент их 12.

«Не надо прививать своих детей. Прививайте только любимых»: кто отказывается от прививок?

Ирина Ромбальская:

Это много или мало в мировых масштабах?

Анна Рубан:

В Америке, которая имеет самый продвинутый национальный календарь прививок, прививают от 16 инфекций. В нашей стране – 12.

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В Америке входят дополнительно такие вакцины, как против ветряной оспы, вирус папиломы человека – в данном случае мы защищаем девочек.

Я бы очень хотела, чтобы наше население было внимательным. Я скажу вам, мои дорогие: когда мы переезжаем через границу с собачкой, у нее требуют паспорт, где стоят прививки.

А когда мы везем детей...

Пожалуйста, возьмите справку или имейте у себя в голове эту информацию, что ваш ребенок защищен. Будьте здоровы!

«Прививка – это мера, стоящая на втором месте по сохранению жизни после доступа в чистой питьевой воде»