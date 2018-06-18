«Не надо прививать всех детей. Прививайте только любимых»: кто отказывается от прививок?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО Анна Рубан.

Ирина Ромбальская, СТВ:

По собственному опыту, я вижу своих знакомых, которые отказываются от прививок – в принципе это все достаточно образованные люди, с хорошим достатком и с хорошим пониманием мира, ведут здоровый образ жизни.

Может это какая-то мода?

Анна Рубан, врач-педиатр, доцент кафедры поликлинической педиатрии БелМАПО:

Очень обидно, что люди грамотные, знающие все-таки упускают тот нюанс, что иммунизация способна оказать огромнейшее влияние на сохранение жизни их детей. Есть такая фраза:

«Не надо прививать всех детей. Прививайте только любимых».

Поэтому все-таки прививки делать надо.

«Прививка – это мера, стоящая на втором месте по сохранению жизни после доступа в чистой питьевой воде»

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