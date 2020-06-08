«Ни в коем случае не сушите кисти вертикально». Как правильно чистить кисти для макияжа

Идеальная кожа вовсе не мечта, а реальность – уверены косметологи. Основной залог чистого и сияющего лица – должный уход и здоровый образ жизни. Однако даже этого мало, чтобы на шаг приблизиться к заветному результату. Ведь многие зачастую забывают о самом маленьком, но таком важном этапе – правильной гигиене нашей косметички.

Алла Скварчевская, косметолог:

Ежедневно используемые кисти накапливают частички отмершей кожи, пыль, грязь и бактерии, что может привести к стафилококковой или стрептококковой инфекции, которая передается не только воздушно-капельным путем, а также она находится в местах скопления пыли и грязи.

Регулярная чистка кистей для макияжа важна сразу по нескольким причинам. Эта процедура не только продлевает им жизнь, но и помогает вам обойти стороной серьезные проблемы с кожей. Покраснение, зуд, раздражение – далеко не все плачевные последствия, которые вызывает косметическая антигигиена. Алла Скварчевская:

Наносить макияж нужно не только чистыми руками, но и чистыми инструментами. Есть очень много средств для обработки – это могут быть и гелевые, и спиртовые текстуры. Достаточно просто взять кисточку и нанести спиртовой раствор струей вниз для того, чтобы не разрушить сам волосок этой кисточки.

Но в этом деле одним анисептиком не обойдешься. Любым кистям, которыми вы пользуетесь, жизненно необходима ежедневная генеральная уборка. Алла Скварчевская:

Сейчас мы реанимируем эти кисти и сделаем им генеральную уборку. Надо сначала намочить кисточку.

Для мытья кисточек можно использовать шампунь, гель для душа, подойдет и обычное мыло, как в нашем случае. Между тем, специалисты советуют не забывать и о гигиене самой косметики. Перед использованием теней или пудры продезинфицируйте их спиртосодержащим раствором, накройте сухой салфеткой и дайте просохнуть.

Алла Скварчевская:

Ни в коем случае не сушите кисти вертикально, потому что те частички воды, которые остаются на кисточке, будут проникать к основанию и разрушать их целостность. Кисти необходимо положить на плоскую поверхность подальше от ультрафиолетовых лучей и от отопительных приборов для того, чтобы они самостоятельно высохли.