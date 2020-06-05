«Я проснулся и понял, что это уже край, дальше некуда». Истории двух белорусов, которые вылечились от наркозависимости

С начала 2020 в Беларуси на диспансерном учёте насчитывали 7,5 тысяч человек с наркотической зависимостью, на профилактическом учёте – более пяти тысяч. Эта болезнь без возраста и пола, но, к счастью, бывших наркоманов с каждым годом становится всё больше.

Виктория Будинская, психиатр-нарколог первой категории, заведующая отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

По сравнению с 2015 годом число людей, которые употребляют наркотики, снизилось примерно на 17%, также снизилось число смертей от передозировок наркотических веществ.

Психолог со стажем, ныне успешный предприниматель в бьюти-индустрии. На его попечении целый штат сотрудников – нейл-мастера, парикмахеры и массажисты, да и сам он не прочь взяться за ножницы и воплотить в жизнь самые смелые желания клиентов. Но в один миг этот мир рухнул, дальше – годы в забытье. Жизнь сыграла с ним злую шутку, однако он смог сделать правильный выбор и сейчас лечится от наркозависимости. Мужчина рассказывает – шаг навстречу трезвости сделал самостоятельно, успешная карьера ему дороже минутного кайфа. Пациент:

После лечения, реабилитации я планирую заниматься своим любимым делом. Я парикмахер. Сейчас я занимаюсь колористикой и собираюсь на повышение квалификации, собираюсь в колористике дальше развиваться.

Перейти в ряды вчерашних наркозависимых, помогает лечение: амбулаторное или стационарное, по усмотрению врача. Во втором случае больному предстоит детоксикация и устранение сопутствующих патологий, после – поддерживающее амбулаторное лечение и реабилитация. Треть пациентов, пройдя весь курс, больше не возвращаются к прежним пристрастиям.

Виктория Будинская:

После этого, конечно, есть значительная часть пациентов, у которых наступают улучшения. Люди, которые не работали, у которых были проблемы с семьей, сейчас работают, трудоустроились, наладились отношения с родителями, родственниками, детьми, т. е. сказывается положительное влияние этой программы. Наркотическая зависимость – это био-социо-духовное заболевание и лечить его нужно комплексно. Если с биологическим фактором работают наркологи, на следующем этапе в бой с пагубной привычкой вступают психологи и психотерапевты – это стадия реабилитации. Сейчас медиками разработаны наиболее удачные реабилитационные программы, где пациенты получают комплексную помощь: медицинскую и психологическую.

Елена Веремейчик, психолог 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Процент ремиссии возрастает с каждым годом. Если раньше было 2-3% из десяти, то сейчас этот процент увеличивается, растет осознанность самих пациентов, понимание природы болезни, механизмов, которые приводят их к срыву. Валерия Борисевич, корреспондент:

Процесс реабилитации начинается сразу после того, как пациент поступает на лечение. Главная задача – вернуть его в социум, помочь найти работу и показать, что жизнь бывает другой.

На выписке реабилитация не заканчивается, уже бывшие зависимые отправляются в анонимные группы, которые помогают держать себя в руках за пределами больничных стен. Медики рассказывают: они готовы прийти на помощь к своим подопечным в любое время.

Мария Крентовская, психиатр-нарколог 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Они могут обратиться за помощью в любой момент, они знают наши рабочие номера телефонов, они знают наш режим работы, они могут прийти непосредственно сразу к нам, рассказать о своей ситуации. Сейчас социальные сети развиты, бывает такое, что и там находят и, естественно, мы устанавливаем определенные границы, но да, у них есть такая связь с нами, они не брошены.

Этот мужчина уже прошёл лечение и находится на тридцатидвухдневной реабилитации. Он вспоминает: всё начиналось с беззаботного детства и вседозволенности, которая в подростковом возрасте толкнула не на ту стезю. Сейчас его мечта – обнулить прошлое и создать полноценную семью, однако из песни слов не выкинешь, как и упущенные годы. Сейчас он на пути трезвости, с ужасом вспоминает прошлую жизнь и неустанно благодарит медиков за помощь, в особенности психологическую. Пациент:

Я проснулся и понял, что это все, это уже край, дальше уже некуда просто. Я решил остаться на реабилитацию, пройти полностью курс лечения и выйти полностью здоровым. Первое дело – работа над собой, посещение групп. С помощью врачей, психологов, психотерапевтов я чувствую себя великолепно. Ведется работа, приезжают консультанты, и я вижу, что это работает, на самом деле, в этом есть смысл.