«Мы делаем уникальные операции». От чего лечат в 4-ой больнице Минска

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вацлав Янушко: «Заболел в детстве, лежал в больнице у себя в районе, и вот тогда я уже понял, что хочу быть врачом»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
60 лет в этом году исполняется клинике. С чем подходите к этому юбилею?
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
История 4-ой клиники – это, конечно, урология. Это кафедра урологии. На сегодняшний день у нас функционирует Республиканский урологический центр. Мы делаем уникальные операции на мочеполовой системе, у нас работают уникальные врачи, кафедра Белорусского государственного медицинского университета. Заведует кафедрой Строцкий Александр Владимирович. Сосудистая хирургия – городской центр у нас организован с 2003 года. Со своей историей, со своими специалистами. Валерий Павлович Романович организовал тогда ещё этот центр. Сейчас уже его ученики, продолжатели и традиции. Конечно, мы совершенствуемся новыми технологиями. Мощная ЛОР-база с кафедрой медуниверситета. У нас сегодня 120 коек ЛОР-патологии. Мы весь город берём.
Кардиологическая база – у нас сегодня 180 коек кардиологического профиля. Это инфарктное отделение – 60 коек и два отделения хронической ИБС. Плюс у нас уникальное отделение – это реабилитация пациентов кардиоваскулярной патологии. Мы занимаемся ранней, медикаментозной реабилитацией пациентов, которые оперированы на брюшном отделе аорты, на сосудах нижних конечностей и на сердце. РНПЦ кардиологии к нам переводит.
Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:
– почему надевает хирургические перчатки с левой руки
– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам
– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии
– чего боится и в каком случае может заплакать
Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.