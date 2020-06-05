«Мы делаем уникальные операции». От чего лечат в 4-ой больнице Минска

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: 60 лет в этом году исполняется клинике. С чем подходите к этому юбилею?

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

История 4-ой клиники – это, конечно, урология. Это кафедра урологии. На сегодняшний день у нас функционирует Республиканский урологический центр. Мы делаем уникальные операции на мочеполовой системе, у нас работают уникальные врачи, кафедра Белорусского государственного медицинского университета. Заведует кафедрой Строцкий Александр Владимирович. Сосудистая хирургия – городской центр у нас организован с 2003 года. Со своей историей, со своими специалистами. Валерий Павлович Романович организовал тогда ещё этот центр. Сейчас уже его ученики, продолжатели и традиции. Конечно, мы совершенствуемся новыми технологиями. Мощная ЛОР-база с кафедрой медуниверситета. У нас сегодня 120 коек ЛОР-патологии. Мы весь город берём.

Кардиологическая база – у нас сегодня 180 коек кардиологического профиля. Это инфарктное отделение – 60 коек и два отделения хронической ИБС. Плюс у нас уникальное отделение – это реабилитация пациентов кардиоваскулярной патологии. Мы занимаемся ранней, медикаментозной реабилитацией пациентов, которые оперированы на брюшном отделе аорты, на сосудах нижних конечностей и на сердце. РНПЦ кардиологии к нам переводит.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.