Мысленная визуализация. Как она работает и как может помочь

Случается так, что страх, тревога, гнев снова и снова наступают на пятки. И вот вы уже загнаны в угол. Но стоит сказать себе: «чур, я в домике», как ваш внутренний монстр станет трусливо пятиться назад. К такому хитрому приему регулярно прибегает Светлана. Светлана Пахневич:

Если накатывает какой-то негатив, то мне хочется представить теплую погоду, какое-нибудь уютное место на природе, где много зеленой травы, где, может быть, где-то течет вода, где поют птицы. Когда тебя окружает природа, когда тебя такая теплая волна чего-то светлого накрывает, становится легче.

Мысленную телепортацию в психотерапии называют визуализацией – одной из самых быстродействующих методик. Марина Прохорова, психолог:

Визуализация – это очень эффективное и действенное средство, прием самопомощи. Можно просто найти для этого 15-20 минут свободного времени, чтобы уединиться, попробовать представить то идеальное место, где вам спокойно, хорошо, благополучно, максимально погрузиться. Задача – приобрести чувственный опыт, который окажет вот этот успокаивающий эффект.

Операция «найти и обезвредить»! Чтобы избавиться от терзающих душу мыслей, сперва их необходимо распознать и назвать своими именами. Увы, не каждый из нас владеет этим навыком. Марина Прохорова:

Человек не может эмоционально как-то передать свое состояние, он не обладает соответствующей терминологией, ему не доступен даже лексический набор слов, который передает эмоциональное состояние, то тогда человек обращается к телу и начинает описывать эмоции через тело.

Например, рассказывая про какую-то травматичную ситуацию, может говорить о том, что «я чувствую, что у меня в солнечном сплетении находится какой-то стальной куб, холодный с острыми углами». И чтобы облегчить его состояние, можно использовать визуализацию, например, технику «светового потока». Погрузившись в околомедитативное состояние, представить, как этот световой поток проникает в тело человека, просто представить, как этот холодный, серый, остроконечный предмет – куб – начинает растворяться.

Взглянуть своему страху в глаза – еще одна грань визуализации. Правда, эта форма практики может иметь непредсказуемые последствия. Марина Прохорова:

Иногда очень даже полезно представить: а что случится дальше, какой самый страшный исход событий, что произойдет, если вдруг? Но такую технику я рекомендую проводить все-таки в стенах кабинета психотерапевта, при квалифицированном сопровождении, потому что неизвестно, какие эмоции у вас появятся в этом процессе.