Инсулинорезистентность. Что это такое и как диагноз может привести к сахарному диабету?

В борьбе с сахарным диабетом специалисты обращают особое внимание на его предвестник – инсулинорезистентность. Предрасположенность к такому состоянию может быть вызвана гормональными нарушениями, неправильным образом жизни и даже передаваться по наследству.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Инсулинорезистентность – это снижение чувствительности инсулинозависимых тканей организма к действию инсулина и способности утилизировать глюкозу, несмотря на то, что мы имеем в плазме крови нормальный или даже повышенный уровень инсулина. Длительное время инсулинорезистентность не распознается, до появления метаболических нарушений, то есть развития симптомокомплекса – это ожирение, повышенное артериальное давление, нарушенная толерантность к глюкозе и сам сахарный диабет второго типа.

Инсулин вырабатывается клетками поджелудочной железы, к его основным функциям относят доставку глюкозы в клетки тканей, нормализацию уровня сахара в крови и регулирование липидного и углеводного обменов. Елена Подомацкая:

Это и отсутствие чувства насыщения продуктами, людям хочется очень много сладкого. Они говоря: ели бы все подряд. Те же пирожные, мороженое, конфеты, варенье, печенье. Одна женщина пришла и говорит: трехлитровую банку меда съела, и мне так хорошо. То есть мы имеем нечувствительность наших инсулинозависимых тканей к инсулину и способности утилизировать глюкозу, перерабатывать.

К слову, в большинстве случаев инсулинорезистентность отмечается у людей с избыточным весом. Если масса тела повышается более чем на 35 %, чувствительность к инсулину снижается на 40 %. Для диагностики такого состояния специалисты используют лабораторные исследования. Елена Подомацкая:

Нужно прийти на прием к врачу-эндокринологу, который выслушает вас, определит минимум того обследования, который нужно сделать, назначит обследование, прежде всего индекс HOMA, или индекс инсулинорезистентности, который является самым доступным и достоверным методом, чтобы не допустить развития самого грозного заболевания в настоящее время, самого распространенного – сахарного диабета второго типа.

К счастью, такой процесс можно остановить. Для этого нужно изменить свой рацион питания, добавить физическую активность и изменить режим дня. В первую очередь это качается вашего отдыха, важно ложиться спать до 23:00, ведь именно в это время снижается уровень стресса в организме, который и повышает уровень сахара. Также пациентам с инсулинорезистентностью показано питание с низким содержанием углеводов.