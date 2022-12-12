Генсек Красного Креста: поверьте, система Семашко лучшая!

Кирилл Казаков, СТВ : Общаясь даже со своими коллегами, которые сейчас живут, например, в Польше, Финляндии или родственники у них там живут, сталкиваются с вопросами. Например, знакомый мне рассказал, что он повредил, будучи у родителей в Финляндии, руку. В очереди в больницу скорой помощи (местном аналоге) он провел три часа, к нему вообще никто не подошел. И он, человек, который в августе 2020 года был очень либеральных взглядов, поменял их именно на этой основе. Он говорит, что, наверное, все-таки советская система Семашко, которая помогла нам в том числе пройти пандемию, не такая уж и плохая.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Она не плохая, она лучшая! Поверьте, это так. Это подтверждение специалистов всего мира. Я хочу сказать больше. Был репортаж, где женщина говорила: я в пятницу пришла к доктору и не смогла к нему взять талончик, только на понедельник. С одной стороны, я понимаю. Процесс болезни – это всегда процесс очень неприятный для человека, потому что он выходит из состояния какого-то комфорта. У него что-то болит, что-то беспокоит, он переживает, особенно пожилой, когда есть достаточное количество хронических заболеваний. Но есть мировые каноны. Согласно этим мировым канонам, пациент от момента заболевания, если это не экстренная помощь, попадает к своему лечащему врачу в течение 7 дней. Если необходима консультация узкого специалиста, он попадает к нему в течение последующего месяца. Это европейские подходы.