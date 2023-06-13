Премьер-министр проинспектировал систему здравоохранения Борисова. Какие проблемы выявили?
Новости Беларуси. Санитарно-техническое состояние объектов здравоохранения могло бы быть лучше, как и организация лечения пациентов. Это показала инспекция медучреждений Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее провел премьер-министр Беларуси, чтобы лично убедиться, как на местах выполняются поручения Президента.
Накануне в райцентре побывала рабочая группа, которая выявила ряд недостатков в Борисовской центральной районной больнице. По проблемным точкам и направился премьер. Отмечено, что в целом работа проводится, но есть тенденция к наведению «марафета» вместо устранения глубинных причин и острых недостатков. Среди волнующих проблем – текучесть кадров, недостаточная подготовка специалистов, несоблюдение требований нормативных документов.
Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:
Нам указали на те недостатки, которые были выявлены в ходе мониторинга, безусловно, мы на них обратили внимание, сконцентрировали внимание, большинство из них устранены, люди отправлены на учебу, в том числе и на рабочем месте уделяется сейчас большое внимание. Пользуемся ресурсами БелМАПО.
Выполнение протоколов оказания медицинской помощи – это приоритет, мы должны в полной мере и в полном объеме на современном уровне оказывать медицинскую помощь нашим людям. Да, к сожалению, есть врачи, когда что-то сделал, но не записал, с этим мы тоже боремся.
Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
У нас 52 учреждения. Если брать больницы, ФАПы, на них нужны вложения – это текущий ремонт, приобретение какого-то оборудования. Естественно, размывается. Это же еще и внутреннее – кабинеты, коридоры. Работы проводятся, но в общей массе они недостаточны.
Особое внимание уделено состоянию Борисовской инфекционной больницы. Здесь есть над чем поработать и Минздраву, и местным властям. Дано поручение в течение месяца принять конкретные решения по данному лечебному учреждению.