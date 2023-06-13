Премьер-министр проинспектировал систему здравоохранения Борисова. Какие проблемы выявили?

Новости Беларуси. Санитарно-техническое состояние объектов здравоохранения могло бы быть лучше, как и организация лечения пациентов. Это показала инспекция медучреждений Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее провел премьер-министр Беларуси, чтобы лично убедиться, как на местах выполняются поручения Президента.

Накануне в райцентре побывала рабочая группа, которая выявила ряд недостатков в Борисовской центральной районной больнице. По проблемным точкам и направился премьер. Отмечено, что в целом работа проводится, но есть тенденция к наведению «марафета» вместо устранения глубинных причин и острых недостатков. Среди волнующих проблем – текучесть кадров, недостаточная подготовка специалистов, несоблюдение требований нормативных документов.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:

Нам указали на те недостатки, которые были выявлены в ходе мониторинга, безусловно, мы на них обратили внимание, сконцентрировали внимание, большинство из них устранены, люди отправлены на учебу, в том числе и на рабочем месте уделяется сейчас большое внимание. Пользуемся ресурсами БелМАПО.

Выполнение протоколов оказания медицинской помощи – это приоритет, мы должны в полной мере и в полном объеме на современном уровне оказывать медицинскую помощь нашим людям. Да, к сожалению, есть врачи, когда что-то сделал, но не записал, с этим мы тоже боремся.