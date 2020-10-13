Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки?

Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Нашей службой и лабораторной службой Республики Беларусь проводится постоянно лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных вирусов. В настоящее время вирусы гриппа в нашей стране не циркулируют. Те респираторные заболевания, которые сейчас отмечаются у населения, стандартные сезонные заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и масса других, их вообще до 200 видов насчитывается.

Что касается эффективности вакцинации, то наша статистика подтверждает эту эффективность, как и статистика любая международная. По нашим данным, за прошлый сезон из всех случаев лабораторно подтвержденного гриппа у пациентов, которые были установлены в Республики Беларусь, 98,2% случаев это люди были не привиты против гриппа в предыдущий сезон. Подавляющее количество людей непривитых заболевают гриппом.

«Оба этих вируса обладают способностью неблагоприятно воздействовать на ткань лёгких». Насколько опасна смесь гриппа и коронавируса