Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Вероника Высоцкая.
Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки?
Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Нашей службой и лабораторной службой Республики Беларусь проводится постоянно лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных вирусов. В настоящее время вирусы гриппа в нашей стране не циркулируют. Те респираторные заболевания, которые сейчас отмечаются у населения, стандартные сезонные заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и масса других, их вообще до 200 видов насчитывается.
«Любое профилактическое мероприятие не дает 100% гарантии». Как вероятность заболеть после прививки