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Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки

13 октября 2020 12:57
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Вероника Высоцкая.

Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки?

Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Нашей службой и лабораторной службой Республики Беларусь проводится постоянно лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных вирусов. В настоящее время вирусы гриппа в нашей стране не циркулируют. Те респираторные заболевания, которые сейчас отмечаются у населения, стандартные сезонные заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и масса других, их вообще до 200 видов насчитывается. 

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Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки-1

Что касается эффективности вакцинации, то наша статистика подтверждает эту эффективность, как и статистика любая международная. По нашим данным, за прошлый сезон из всех случаев лабораторно подтвержденного гриппа у пациентов, которые были установлены в Республики Беларусь, 98,2% случаев это люди были не привиты против гриппа в предыдущий сезон. Подавляющее количество людей непривитых заболевают гриппом.

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Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки-4

Полную версию интервью смотрите в данном видеоматериале

# Здоровье # Здоровье # Вероника Высоцкая # Фотофакт

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