«Любое профилактическое мероприятие не дает 100% гарантии». Какова вероятность заболеть после прививки

Какова вероятность заболеть после прививки, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки

Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Вакцинация, как и любое другое лекарство и любое профилактическое мероприятие, не дает 100% гарантии. Конечно, есть какой-то процент людей, которые в силу каких-то индивидуальных, возрастных особенностей не могут сформировать должный уровень иммунитета. Да, конечно, привитые люди могут заболеть гриппом, но в любом случае это заболевание будет протекать легче, не потребуется госпитализация и не будут развиваться осложнения, в том числе неблагоприятный исход.