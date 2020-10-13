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«Любое профилактическое мероприятие не дает 100% гарантии». Какова вероятность заболеть после прививки

13 октября 2020 13:09
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Какова вероятность заболеть после прививки, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки

Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Вакцинация, как и любое другое лекарство и любое профилактическое мероприятие, не дает 100% гарантии. Конечно, есть какой-то процент людей, которые в силу каких-то индивидуальных, возрастных особенностей не могут сформировать должный уровень иммунитета. Да, конечно, привитые люди могут заболеть гриппом, но в любом случае это заболевание будет протекать легче, не потребуется госпитализация и не будут развиваться осложнения, в том числе неблагоприятный исход.

# Здоровье # Здоровье # Вероника Высоцкая # Фотофакт # Здоровье

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Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки
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Насколько снижается риск возникновения гриппа после прививки

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