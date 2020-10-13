«Предполагает не кушать после шести». Что такое интервальное голодание и кому оно противопоказано

Чтобы не подбирать нужный ракурс для фото и действительно любить свою фигуру, люди порой прибегают к диетам. Одна из старейших и популярных на данный момент – интервальное голодание. И от лишнего веса спасет, и здоровье улучшит – много чего приписывают популярной системе питания. Разбираемся, так ли это. Анна Бедрицкая, биохимик:

Интервальное голодание имеет научно обоснованную базу и действительно является очень полезным механизмом для того, чтобы скорректировать свое здоровье или снизить вес.

Известно, что голодание даже используется в медицине. Для лечения ожирения медики прибегают к «голодным» мерам. Но данный метод применяют только под наблюдением врачей и при отсутствии противопоказаний. Анна Бедрицкая:

Противопоказаниями в интервальном голодании являются беременность, кормление грудью, могут быть хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта, различного рода панкреатиты, холециститы, проблемы работы желчного пузыря. На это стоит обратить внимание. Я всегда за то, чтобы сначала посоветоваться с врачом.

Стоит понимать, что интервальное голодание не равно голоду. Человек принимает пищу, которая, разумеется, соответствует диете. Завтрак должен быть богат углеводами, обед и ужин – жирами и белками. Для меню отлично подойдут сырники, запеченная курица, красная рыба, блины, яйца пашот и другие блюда. Анна Бедрицкая:

В системе интервального голодания предполагается не более трех приемов пищи в день. Например, вы в 7 утра кушаете, завтрак должен быть ранним, потом у вас обед, например, в 14:00, интервал между приемами пищи от четырех часов, потом вы ужинаете в 6 часов вечера. Система интервального голодания предполагает не кушать после шести.

Интервальное голодание чем-то напоминает образ жизни. Вместо вкусных коктейлей придется выбирать воду с лимоном, вместо попкорна в кино – удовольствие от просмотра ленты, вместо булочки на второй завтрак – фрукт. Поскольку система похудения не нова – в интернете есть вспомогательные девайсы для последователей. Анна Бедрицкая:

Суть в том, чтобы вы выдержали ночной интервал, не кушать в 12 часов, это уже будет являться для вас интервальным голоданием. Поэтому нужно начинать пробовать с него. Что же потом? Если вам эта система подходит, вы чувствуете себя хорошо, ваше здоровье стало лучше, вы можете попробовать следующий механизм: ранний завтрак в течение часа после пробуждения, потом обед, последний прием пищи у вас происходит в 4 часа дня.

Очень важно разумно подходить к «голодному» промежутку. При отсутствии пищи организм использует запасы глюкозы и без еды может функционировать примерно до 20 часов, расщепляя при этом жиры. А вот дальше могут начаться проблемы – из-за недостатка белка начинается сбой синтеза гормонов, обновления тканей и других функций организма. Анна Бедрицкая:

Система интервального голодания предполагает улучшение здоровья человека, избавление от хронических заболеваний. Похудение – это исключительно бонус – улучшение кожи, самочувствия, сна.