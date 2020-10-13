«Оба обладают способностью неблагоприятно воздействовать на ткань лёгких». Насколько опасна смесь гриппа и коронавируса

Вероника Высоцкая, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: У нас нестандартная ситуация в этом сезоне, у нас продолжается циркуляция нового коронавируса. В ожидаемый сезонный подъем острыми респираторными инфекциями мы ожидаем, что будет совместная циркуляция нескольких вирусов, одним из которых будет коронавирус новый. Населению надо понимать то, что они могут одновременно инфицироваться вирусом гриппа и коронавирусом, либо на уже имеющуюся вирусную инфекцию, например, человек болеет гриппом и инфицируется коронавирусной инфекцией. Тяжесть возможного сочетания этих двух вирусов предсказуема, потому что оба этих вируса обладают способностью неблагоприятно воздействовать прежде всего на ткань легких, вызывая пневмонию. Поэтому такие сочетанные пневмонии будут протекать тяжелее, и прогнозировать их исход весьма сложно. В связи с этим хотелось напомнить, что у нас есть возможность защититься хотя бы от гриппа, пока мы не можем сделать прививку от коронавируса, у нас нет специфического лечения против коронавирусной инфекции, но у нас есть вакцина против гриппа. По крайней мере обезопасить себя насколько это возможно от данного заболевания.

Существуют публикации, где написано, что вакцинация от гриппа помогает в борьбе с коронавирусом. Правда ли это?

Вероника Высоцкая:

Да, действительно такие публикации есть, они есть у наших коллег из Российской Федерации, у американцев и у китайцев. Суть в том, что вакцинация против гриппа сопровождается выработкой специфических антител против вирусов гриппа – гуморальный звенной иммунитет. Но помимо этого, вакцина способствует активации клеточных механизмов иммунного ответа, именно они отвечают за защиту от других респираторных вирусов, не исключено, что и от коронавируса нового.