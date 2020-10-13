«Раз в год человек должен делать анализ на уровень витамина D». Как укрепить свой иммунитет, чтобы не заболеть

Осень в этом году радует нас солнечными днями и теплой погодой, но не стоит забывать, именно сейчас сезон простуд и острых респираторных вирусных инфекций. А значит – самое время позаботиться о своем иммунитете.

Как же предупредить недуг? Находясь в общественном месте, надевайте одноразовую медицинскую маску, ведь самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Мойте руки с мылом или используйте антисептик. Такое простое действие в разы снижает риск заражения ОРВИ. Также проветривайте помещение каждые два часа.

Максим Абражевич, врач-терапевт:

Дефицит витамина D приводит к снижению иммунитета, более частой заболеваемости у людей, поэтому по-хорошему раз в год человек должен делать анализ на уровень витамина D. Если уровень ниже 20 миллимоль в литре, то должен обязательно проводить лечение под контролем врача, потому что передозировка витамина D ничем не лучше его недостатка. Поэтому этот вопрос нужно решать с врачом.

Простудное заболевание – это норма. Каждый человек практически раз-два в год болеет простудными заболеваниями. Если простуда переносится в легкой форме, в течение 5-7 дней человек поправляется, то это нормальное дело. В простуде есть и положительное, не только отрицательное, несмотря на то, что качество жизни снижается, это своего рода иммуностимулятор. Поскольку болеют все, то можно рассматривать это как нормальное явление. Не секрет, что меньше болеют люди, которые ведут здоровый образ жизни: правильно питаются, достаточно отдыхают, регулярно занимаются спортом и не имеют вредных привычек.

Чтобы осенний период прошел без простуд – позаботьтесь о правильном сбалансированном питании. Употребляйте пищу, богатую витамином С. Свежие овощи и фрукты – кладезь витаминов и минералов, которые повышают способность организма противостоять бактериям и вирусам. Растительная пища содержит огромное количество антиоксидантов, необходимых для правильной работы иммунной системы. Максим Абражевич:

Можно утверждать, что здоровая пища – свежая, это неконсервированная из пакетиков, это то, что вчера выросло и сегодня же съедено. Менять свой рацион питания резко тоже не совсем хорошо. Если кто-то хочет стать веганом или вегетарианцем, ему надо делать это постепенно и осознанно.

В осеннее время важно одеваться по погоде. И если в полдень солнце хорошо согревает, вечером зачастую прохладно. Не стоит испытывать свой организм на прочность.