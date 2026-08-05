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Новости по тегу #Укусы клещей

425 человек обратились по поводу укусов клещей в Минской области с начала года
05 августа 2026 14:00

425 человек обратились по поводу укусов клещей в Минской области с начала года

Поджидают в неожиданных местах – как обезопасить себя от укуса клеща
20 июня 2026 20:03

Поджидают в неожиданных местах – как обезопасить себя от укуса клеща

В Беларуси растет сезонная активность клещей. Что делать при укусе?
26 мая 2026 05:57

В Беларуси растет сезонная активность клещей. Что делать при укусе?

Что делать, если укусил клещ? Пошаговый алгоритм действий от специалистов
23 марта 2026 17:26

Что делать, если укусил клещ? Пошаговый алгоритм действий от специалистов

В Беларуси начался сезон клещей. Что делать при укусе?
20 марта 2026 07:11

В Беларуси начался сезон клещей. Что делать при укусе?

В Минске сократилось количество обращений к медикам по поводу укусов клещей
18 июня 2025 18:43

В Минске сократилось количество обращений к медикам по поводу укусов клещей

17 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Беларуси с начала 2025-го
19 марта 2025 11:09

17 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Беларуси с начала 2025-го

В Гродненской области вдвое увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом
29 сентября 2024 10:45

В Гродненской области вдвое увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом

С начала августа в Вилейском районе зарегистрировано 17 пострадавших от укусов клещей
12 августа 2024 19:05

С начала августа в Вилейском районе зарегистрировано 17 пострадавших от укусов клещей

Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска
14 июня 2024 17:30

Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска

В Минской области от клещей пострадали более 200 человек
11 июня 2024 19:04

В Минской области от клещей пострадали более 200 человек

«В течение первых 72 часов». Куда обращаться с укусом клеща?
28 мая 2024 13:19

«В течение первых 72 часов». Куда обращаться с укусом клеща?