Новости по тегу #Укусы клещей

Из них 167 детей.
Чтобы защититься от укусов кровопийц, при посещении лесов и парков надевайте светлую однотонную одежду, максимально прикрывающую руки и ноги. Не забывайте о головном уборе и репеллентных средствах.
Только за первые четыре месяца года, в стране зарегистрировано около 1800 укусов. И хотя этот показатель в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года, расслабляться не стоит.
Клещи активизируются. В Беларуси уже зафиксированы первые случаи укуса, хотя пик активности паукообразных только впереди. Причем встретить опасное насекомое можно не только в лесу, около 15 % случаев происходит прямо в населенных пунктах.
Специалисты предупреждают: кровососущие активны как в лесопарках городов, так и в сельской местности. Весной они особенно голодны и нападают на животных и людей. Риск возрастает в период массовых поездок на дачи и прогулок на природе.
По итогам первых пяти месяцев 2025 года число пострадавших уменьшилось более чем на 20%.
Чтобы обезопасить себя от неприятных укусов и клещевого энцефалита, врачи советует сделать прививку. Сезон активности клещей начинается при температуре воздуха от 0 до +5 градусов и выше.
За 8 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано более 5,5 тысячи случаев. Это почти на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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