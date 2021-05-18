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Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?

18 мая 2021 07:17
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Сказать очкам и линзам не до свидания, а «прощай» – мечта многих. Сегодня исполнить заветное желание: обрести новое зрение можно на раз-два. Лазерная коррекция – самый популярный, безболезненный, а что самое главное, эффективный метод борьбы с надоевшим минусом.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-1

Прежде чем сломя голову записываться на чудодейственную процедуру, посетите кабинет офтальмолога, желательно задолго до коррекции. Вообще, дабы сохранить здоровье глаз, медики настоятельно рекомендуют заглядывать к специалисту минимум раз в год.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-4

Анастасия Ключенович, врач-офтальмолог:
Наиболее хорошие результаты лазерной коррекции зрения получаются при стабильной близорукости. Минус один, если он остается в течение двух лет, то после лазерной коррекции зрение будет 100 %. А если же минус увеличивается с каждым годом все больше и больше – был минус два, а до этого минус один, сделали коррекцию – может быть немножко недостаточно зрения.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-7

Помимо показаний, найдется и парочка противопоказаний. Например, лазерная коррекция имеет довольно серьезные возрастные ограничения: 18+. Ни годом ранее.

Анастасия Ключенович:
Можно проводить с 18 лет, так как к 18 годам приблизительно заканчивается рост и формирование оболочек глаза, что будет приводить к наиболее успешному результату.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-10

Лазерную коррекцию зрения не рекомендуется проводить во время беременности и лактации, и при наличии каких-то острых воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза.

Итак, если вы готовы попрощаться с ненавистными диоптриями раз и навсегда, перед лазерной коррекцией вам необходимо сдать анализы, пройти диагностику, снять контактные линзы за неделю до операции, а в сам день X отказаться от косметики и духов.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-13

Анастасия Ключенович:
Эта амбулаторная манипуляция проводится в специально оборудованном помещении, где заведомо человеку проводятся расчеты. Человек ложится в специально оборудованное кресло, ему капают местный обезболивающий препарат, после процедуры – защитная повязка.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-16

Реабилитация после операции длится около двух – трех недель. Пока зрение полностью не восстановится, водные процедуры рекомендуют обходить стороной. А вот забывать о солнцезащитных очках – большая ошибка. Воздействие ультрафиолета на глаза – прямой путь к развитию осложнений.

Лазерная коррекция зрения. Кому противопоказана и как она проводится?-19

Анастасия Ключенович:
В первые часы человек может испытывать дискомфорт и светобоязнь, поэтому рекомендуется приходить на данную процедуру с сопровождением. Как правило, лазерная коррекция зрения – процедура на всю жизнь, однако по некоторым данным у одного из десяти возникают некоторые ухудшения зрения, которые впоследствии также можно дополнить лазером.

# Здоровье # Здоровье # Анастасия Ключенович # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

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