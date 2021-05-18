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Это болезнь молодых. Почему важно проходить обследование у гинеколога раз в год

18 мая 2021 08:20
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Рак шейки матки – одно из самых частых онкологических заболеваний и составляет до 25 % случаев проблем женской половой сферы. Доказано, что большинство случаев рака шейки матки связано с одним из типов вируса папилломы человека. Радует то, что заболевание хорошо изучено и его легко предотвратить.

Это болезнь молодых. Почему важно проходить обследование у гинеколога раз в год-1

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:
На сегодняшний день целью обязательного гинекологического осмотра является профилактика рака шейки матки. Гинекологический осмотр должен производиться хотя бы один раз в год, если женщина здорова и у нее нет никакой патологии. Гинекологический осмотр будет включать осмотр гинеколога в зеркалах и мазочки на флору и цитологию. Существует два типа анализа на цитологию это на обычное стекло и в жидкостную среду.

Это болезнь молодых. Почему важно проходить обследование у гинеколога раз в год-4

Это болезнь молодых. Пик заболеваемости приходится на 30-35 лет. На начальных стадиях развития рак шейки матки не имеет четко выраженной симптоматики, и обнаружить заболевание может только расширенное обследование.

Далья Эль-Диэфи:
Рекомендуется обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, и на вирус папилломы человека, так как существуют определенные типы, которые являются патологическими, которые имеют высокий канцерогенный риск. Если они попадают на шейку матки и существуют там длительно без лечения, без наблюдения, то через 5-10 лет они могут вызывать рак шейки матки.

Также обязательным является кольпоскопия. Это окрашивание шейки специальными растворами: уксусной кислотой и Люголем. Потом на каждом этапе мы смотрим шейку под микроскопом. Если есть какой-то патологический участок, который неправильно окрашивается, то с этого подозрительного участка берется анализ на биопсию.

Это болезнь молодых. Почему важно проходить обследование у гинеколога раз в год-7

Самый эффективный метод профилактики – вакцинация. Прививка содержит внешнюю оболочку вируса без генома и стимулирует выработку устойчивого иммунитета к определенному типу вируса.

Далья Эль-Диэфи:
Вакцинировать лучше всего девочек, которые не живут половой жизнью, до начала встречи с вирусом – так вакцина будет эффективнее. Также можно вакцинировать мальчиков. Вирус папилломы человека у мальчиков может вызывать рак половых органов.

Существует две вакцины. Одна вакцина двухвалентная, которая от двух типов ВПЧ – от 16 и 18, и существует четырехвалентная вакцина. Вакцинация проходит по схеме 0  1 и 6 месяцев или 0  2 и 6 месяцев.

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