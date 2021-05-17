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«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства

17 мая 2021 09:12
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Кристина Сушкевич, корреспондент:
Сейчас бы мёду, да ложкой! Глаза разбегаются: выбор велик. Цветочный, липовый и гречишный, какой выбрать и как проверить его качество в домашних условиях?

«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства -1

Мёд – это натуральный природный антибиотик. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства продуктов пчеловодства – настоящие помощники в борьбе за крепкий иммунитет.

Леонид Дёмкин, председатель профсоюзной организации пчеловодов «Пчелиный мир»:
Неправильно выбранный мёд – это не польза, а может даже и вред. По показателям, если мёд перегретый, образуется оксиметилфурфурол, а это яд. Сейчас пчеловоды, гонясь за результатом, порой нечестно поступают. Пчеловод привозит 140 кг мёда. Если природа даёт 30 кг, как 140?

«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства -4

Цвет – пчёлкам, а мёд – деткам. Лучше выбирать мёд в сотах. Именно так пчела запечатала его своим «знаком качества». А при покупке мёда у пчеловодов важно просмотреть ветеринарный паспорт: больны ли пчёлы, чем их лечили и когда. В противном случае остатки лекарств попадают в продукт, а это яд. Когда проверку документов фермер прошёл, можно попробовать мёд на вкус.

Леонид Дёмкин:
Когда мы наносим на слизистую оболочку мёд, мы чувствуем, что мёд тает во рту. Если мы ложку сахара возьмём, то он кристалл такой, его надо сосать. А здесь не надо, он вам лето принесёт даже зимой. Если мёд ранний, весенний, вы берёте, ложечку зачерпываете – и как струйка течёт. Если струйка как вода течёт, то мёд горкой такой тянется.

«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства -7

Определить на глаз, фальшивый ли мёд перед вами – невозможно. Но натуральный мёд не пенится и не расслаивается в банке. Отдать должное надо и правильному хранению. Мёд лучше держать в тёмном месте в стеклянной или фарфоровой банке. Предпочтение можно отдать и деревянному бочонку, обработанному внутри прополисом.

Леонид Дёмкин:
Но сейчас пойдёт мёд ранний, рапсовый. И что цвели сады – крестоцветный. Если сейчас он будет поступать, кристаллизуется за одну неделю.

Первое, на что мы обращаем внимание – это время, в которое мы покупаем мёд. Может ли сейчас прошлогодний мёд стоять жидким? Может, но в каком случае: когда в термокамере можно будет его растопить и 40 градусов не превысить.

«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства -10

А вот оттенок мёда зависит только от растений медоносов, расположенных рядом с пасекой. Так, гречишный мёд будет тёмный, а из соцветий липы – светлый.

Леонид Дёмкин:
Беленькие разводы есть – это глюкоза и фруктоза. Бывает твёрдый и жидкий мёд. Всё это зависит от количества содержания фруктозы и глюкозы. Если больше фруктозы, то мёд по консистенции более мягкий, если больше глюкозы – более твёрдый мёд.

«Неправильно выбранный мёд – это не польза, а даже и вред». Как проверить качество лакомства -13

Какой сорт выбрать, решать только вам методом проб и ошибок. Отличная возможность – это дегустация лакомства при покупке. Слаще мёда ничего нет.

# Здоровое питание # Здоровье # Кристина Сушкевич # Леонид Демкин # Фотофакт # общество

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