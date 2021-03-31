Как уберечь себя от укуса клеща? Вот несколько простых правил

Ольга Семижон, врач-паразитолог эпидемиологического отдела городского центра гигиены и эпидемиологии:

Основные виды клещей, которые на территории нашей республики, это клещ Ixodes ricinus и Ixodes Dermacentor. Они не прыгают, не летают, на деревьях не сидят. Как правило, они находятся на травинках в поджидающей такой позе, вытянув конечности.

Клещи ловко присасываются. Один из способов извлечения – пинцетом. Захватываем как можно ближе к хоботку, аккуратно тянем на себя, при этом вращая по часовой стрелке.

Второй вариант – обезвредить с помощью нити, завязав ее в узел ближе к хоботку. Также тянем на себя, затем вращаем по часовой стрелке. Если клещ присосался основательно – устраняем по принципу занозы, используя стерильные иглы. Важно достать его из кожи целиком, не раздавив.

Ольга Семижон:

Для удаления клеща не надо пользоваться никакими маслами, спреями, бензином, керосином – ничем нельзя заливать, потому что клещ может дополнительную порцию выбросить патогенов в кровь. Помните, никакой самодеятельности и подсказок из интернета. Лучше всего – доверить это дело специалистам. Именно так поступила и Анастасия. Анастасия Минина:

С друзьями отдыхали в лесу, пришли домой и обнаружили, что присосался клещ. Я обратилась в ближайшую поликлинику, его извлекли, мы сдали все необходимые анализы, все обошлось, нам прописали лекарства, пропили курс и все хорошо.

В приемном пункте больницы или поликлиники профессионально извлекут клеща и отправят в лабораторию на исследование, чтобы исключить его токсичность, затем назначат обязательное лечение.

Марина Дрейлинг, врач-терапевт 39-ой городской клинической поликлиники г. Минска:

Если вас укусил клещ, надо обязательно очень внимательно следить за своим самочувствием, обращать внимание на какую-то непонятную головную боль, на какие-то непонятные высыпания, особенно в месте, где укусил клещ. Если появились какие-то высыпания либо изменение цвета кожи, тогда обязательно лучше всего обращаться к врачу. Самые опасные места – это то, что ближе к голове, и где размещены центральные сосуды.