«Мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности»: почему детскую поликлинику на Седова повторно закрыли на ремонт?

Почему жильцы по ул. Седова вынуждены возить младенцев в поликлинику за тридевять земель, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Завести ребёнка в поликлинику на анализ крови или профосмотр – святая обязанность каждого родителя.

Жителям домов на Седова повезло больше других: филиал поликлиники у них под боком – прямо в собственном дворе. Но с привычным комфортом недавно пришлось распрощаться – после того как здание корпуса закрыли на ремонт, мамы возят коляски через весь город. И понять не могут, кто тут крайний?

Виктория Шайбах:

Нам сообщили, что здание филиала находится в аварийном состоянии, и поэтому буквально за один день все были выведены архивы. Все документы, педиатры были переведены в здание на Шишкина. Таким образом мы остались без медицинской помощи в шаговой доступности. Когда в здании заменили стеклопакеты и навели косметику, радости пациентов не было предела. Но через считаные дни после открытия их снова огорошили: здание опять закрывают.

Зачем после одного ремонта понадобился второй?

Полина Шадын:

Пустили с этого года автобус прямой. Но ходит он очень редко. Приходится вызывать такси. Приходилось это делать несколько раз. Инесса Жданович:

В поликлинику нужно обращаться довольно часто, и на такси не наездишься. Особенно в декрете или на наши зарплаты. Пациенты открыто негодуют. После закрытия на корпус повесили замок, а обещанная реновация в нём так и не началась. А очереди в чужой поликлинике стали в два раза длиннее.

Полина Шадын:

На транспорте после физиопроцедур везти ребёнка или после бассейна – не очень хорошо. Инесса Жданович:

Надо было получить справку. Так как очень большое количество людей, нам пришлось посидеть. И к вечеру – снова температура 39. То есть мы пошли болеть по второму кругу.

Сколько ещё можно жить «в тесноте, да не в обиде», задаются вопросом многочисленные родители и маленькие пациенты. Пролить свет на историю с затянувшимся ремонтом в администрации Заводского района так и не смогли.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:

Сейчас разрабатывается детальный план. И пока не ясно, что будет – сохранение или снос.