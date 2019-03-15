К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?

Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важно значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?

Сколько нужно спать взрослому?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.

Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:

Наиболее серьёзная проблема, которой занимается наш центр – проблема сонного апноэ. Это не только нарушение сна, но и нарушение дыхания, которое влечёт за собой очень серьёзные последствия для продолжительности и качества жизни.

Апноэ – это храп. Да?

Геннадий Гудный:

Да, чем заканчивается храп.