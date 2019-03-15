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К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?

15 марта 2019 11:49
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Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важно значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.

Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:
Наиболее серьёзная проблема, которой занимается наш центр проблема сонного апноэ. Это не только нарушение сна, но и нарушение дыхания, которое влечёт за собой очень серьёзные последствия для продолжительности и качества жизни.

Апноэ – это храп. Да?

Геннадий Гудный:
Да, чем заканчивается храп.

К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?-1

К чему приводит неправильный, нездоровый сон?

Геннадий Гудный:
Проблемы можно разделить на две группы. Первая проблема – это проблема, которая возникает уже в течение дня. Если человек неправильно спал или же у него были нарушения сна, соответственно, по этому человеку видно. У него снижается трудоспособность, внимательность, известны ДТП, когда люди засыпают за рулем. Это все пациенты, которые страдают зачастую от апноэ во сне.

Вторая группа заболеваний – это заболевания, которые в отдалённом периоде. Это ишемическая болезнь сердца, преждевременные инфаркты, инсульты, атеросклероз.

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# Здоровье # Здоровье # Геннадий Гудный # Фотофакт # Консультация врача

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