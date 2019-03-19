Полезна ли овсянка или это лишние сантиметры на талии?

В представлении многих английский завтрак ассоциируется с известной фразой из фильма: «Овсянка, сэр!», – которую произносил дворецкий Бэрримор, накладывая в тарелку Шерлока Холмса скромную порцию каши.

С тех пор, как звучные слова впервые прозвучали с голубых экранов, традиционный утренний приём пищи в глазах отечественного телезрителя, также стал маленьким и однообразным. Так на белорусском столе появилась овсянка. Вот только доктора настаивают: чаще всего, современный потребитель совершенно не понимает, что ест.

Марта Марудова, диетолог:

Любое цельное зерно состоит из ядра, в нём есть белок и углевод. Наверх на это ядро накладывается зародыш. В этом зародыше мы имеем витамины, минералы и клетчатку, то есть ту всю прекрасную пользу, которая несет сама по себе каша. И сверху мы имеем оболочку, её одним словом можно назвать отруби. Это тоже польза, замечательно и прекрасно. Если зерно подвергается обработке, шлифовке, полировке, обдиранию, то верхние части снимаются, средние части убираются, остается только ядро, которое мы имеем: только белок и углеводы с отсутствием витаминов, минералов, клетчатки и отрубей. Соответственно, пользы никакой от этого нет.

Как показывает практика, о цельнозерновой овсянке белорусский покупатель чаще всего никогда и не слышал. Ведь большинство употребляет в пищу классические хлопья. Диетологи утверждают: такой завтрак не принесёт никакой пользы. Марта Марудова:

Если же мы говорим о сплющенной овсянке либо так называемых овсяных хлопьях, то никакой пользы, кроме избыточного калоража, они не несут.

Даже в столичных супермаркетах найти цельное овсяное зерно сложно, но можно. Главное знать, что правильный овёс на вид схож с рисовой крупой, а питательной составляющей можно петь оды. Поэтому, нужно внимательно читать этикетку на упаковке. Марта Марудова:

Наряду с гречкой – это одна из самых полезных каш, потому что там есть калий, селен, витамины группы В, клетчатка. Там есть много полезных составляющих, которые необходимы абсолютно всем: взрослым, детям, пожилым, молодым, здоровым, больным.

Дабы сэкономить драгоценные минуты во время утренней трапезы, многие отдают предпочтение кашам быстрого приготовления. Будьте бдительны: в одном пакетике можно найти не только псевдоовсянку, но и лишние сантиметры на талии.

Марта Марудова:

Здесь из цельного зерна только само ядро, в котором только лишние калории, но если ещё там добавлены, например, красители, ароматизаторы, загустители, то людям, в принципе, с заболеваниями ЖКТ, особенно на стадиях обострения, противопоказано использование в рационе таких продуктов.