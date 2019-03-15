Сколько нужно спать взрослому?

Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важное значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?

Что нужно сделать, чтобы сон был крепким и здоровым? 8 простых советов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.

Что такое здоровый сон? Какие у него показатели? Разнятся ли они у людей разного возраста?

Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:

Абсолютно верно. Здоровый сон, как правило, это 7-часовой сон, который приводит к тому, что человек просыпается выспавшимся, отдохнувшим и готовым для начинания нового дня.