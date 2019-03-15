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Сколько нужно спать взрослому?

15 марта 2019 11:49
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Современные люди совсем не заботятся о качестве ночного отдыха. Они безжалостно укорачивают время и ломают режим. Вот почему в 2008 году в рамках проблем со сном и здоровьем человечества Всемирная организация здравоохранения ввела Всемирный день сна, его стали отмечать в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Насколько важное значение имеет здоровый сон для организма? Что может стать причиной нарушения сна? Как бороться с этими факторами?

Что нужно сделать, чтобы сон был крепким и здоровым? 8 простых советов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.

Что такое здоровый сон? Какие у него показатели? Разнятся ли они у людей разного возраста?

Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:
Абсолютно верно. Здоровый сон, как правило, это 7-часовой сон, который приводит к тому, что человек просыпается выспавшимся, отдохнувшим и готовым для начинания нового дня.

Сколько нужно спать взрослому?-1

Конечно же, мы все прекрасно знаем, что в детстве у нас продолжительность сна, потребность во сне гораздо больше. Постепенно с возрастом эта потребность снижается и уже, будучи взрослым, эта тенденция сохраняется. С возрастом у человека снижается потребность в продолжительности сна, но тем не менее качество сна, как правило, с возрастом становится всё хуже.

К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?

# Здоровье # Здоровье # Геннадий Гудный # Фотофакт

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