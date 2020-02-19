Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?

Новости Беларуси. Насколько скорая помощь сегодня скорая? Чем отличается экстренный вызов от неотложного? И кто 24 часа в сутки готов спасать наши с вами жизни?

Об этом и не только поговорим с гостем студии Новости «24 часа» Павлом Удотом, заместителем главного врача Городской станции скорой медицинской помощи. За сколько минут должна прибыть скорая Илона Волынец, СТВ:

Недавно Минздрав опубликовал инструкцию, которая определяет время прибытия скорой помощи к пациенту. В городе это 20 минут, в сельской местности – 30. В связи с чем вообще возникла такая необходимость? Ведь для пациентов, наверное, все равно ничего не поменяется, что бы там ни было написано на бумаге.

Павел Удот, заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Минска:

Инструкция изменяет не только норматив времени прибытия бригад к пациентам, она регламентирует и различные категории срочности вызовов, которые отличаются от предыдущего постановления. Что касается нашего населения, то кардинально время ожидания не поменялось по сравнению с предыдущим. Разница составляет одну минуту, и эта разница была принята во внимание с учетом опыта работы служб экстренной помощи стран Западной Европы, российской скорой медицинской помощи. Чем отличается экстренный вызов от неотложного Илона Волынец:

Вы отметили, что изменилась классификация вызовов. Раньше было три вида: экстренные, срочные и неотложные. Сейчас остались только экстренные и неотложные. Почему? Чем они отличаются?

Павел Удот:

Экстренные вызовы в случаях, когда медицинская помощь необходима в угрожающих жизни состояниях. Неотложные вызовы – когда состояние, при котором требуется оказание медицинской помощи, на момент ее оказания не является жизнеугрожающим. Какие вызовы считаются ложными и как за них наказывают Илона Волынец:

А как часто бригады скорой помощи сталкиваются с ложными вызовами? Какие вызовы можно так называть? Павел Удот:

Если человек заведомо предоставляет нам недостоверные сведения. Вызывает скорую медицинскую помощь, допустим, к пациенту, которого нет на месте вызова, в адресе вызова. Вызывает скорую медицинскую помощь к пациенту, а там находится не пациент, а какое-то животное домашнее. Это будет заведомо ложный вызов. Меры будут приниматься в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Комментирует министр юстиции Беларуси Но случаи крайне редки, и они крайне трудно доказуемы.

Люди, которые мешают движению скорой Илона Волынец:

Насколько порой бывает сложно бригаде добраться до места назначения? Что касается культуры вождения, например, водителей в городе. Павел Удот:

Вы знаете, к сожалению, мне кажется, что пока человек, который препятствует прибытию не только службы скорой медицинской помощи, но опять же, наших коллег и МВД, из МЧС, не столкнется с ситуацией, когда эта помощь нужна кому-то из его друзей и, не дай бог, близких, он не поймет важность работы нашей службы. «Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-й этаж». Спасатель о своей работе Если горят спецсигналы службы скорой медицинской помощи и она использует звуковую сигнализацию при движении, значит, кому-то действительно плохо и он нуждается в оказании медицинской помощи.

Коронавирус. Насколько к нему готова белорусская скорая помощь Илона Волынец:

Одна из самых обсуждаемых новостей не только в Беларуси, но и во всем мире – это коронавирус. Скажите, изменилось ли что-то в вашей работе? Может быть, появилось какое-то дополнительное оборудование. То есть готова ли наша скорая помощь к потенциальной угрозе? Павел Удот:

Кардинально работа службы скорой медицинской помощи не поменялась. Изначально мы были оснащены всем необходимым для оказания медпомощи пациентам, в том числе и с подозрением на коронавирус.