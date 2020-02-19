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Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?

19 февраля 2020 16:48
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Новости Беларуси. Насколько скорая помощь сегодня скорая? Чем отличается экстренный вызов от неотложного? И кто 24 часа в сутки готов спасать наши с вами жизни?

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-1

Об этом и не только поговорим с гостем студии Новости «24 часа» Павлом Удотом, заместителем главного врача Городской станции скорой медицинской помощи.

За сколько минут должна прибыть скорая

Илона Волынец, СТВ:
Недавно Минздрав опубликовал инструкцию, которая определяет время прибытия скорой помощи к пациенту. В городе это 20 минут, в сельской местности – 30. В связи с чем вообще возникла такая необходимость? Ведь для пациентов, наверное, все равно ничего не поменяется, что бы там ни было написано на бумаге.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-4

Павел Удот, заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Минска:
Инструкция изменяет не только норматив времени прибытия бригад к пациентам, она регламентирует и различные категории срочности вызовов, которые отличаются от предыдущего постановления.

Что касается нашего населения, то кардинально время ожидания не поменялось по сравнению с предыдущим. Разница составляет одну минуту, и эта разница была принята во внимание с учетом опыта работы служб экстренной помощи стран Западной Европы, российской скорой медицинской помощи.

Чем отличается экстренный вызов от неотложного

Илона Волынец:
Вы отметили, что изменилась классификация вызовов. Раньше было три вида: экстренные, срочные и неотложные. Сейчас остались только экстренные и неотложные. Почему? Чем они отличаются?

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-7

Павел Удот:
Экстренные вызовы в случаях, когда медицинская помощь необходима в угрожающих жизни состояниях. Неотложные вызовы – когда состояние, при котором требуется оказание медицинской помощи, на момент ее оказания не является жизнеугрожающим.

Какие вызовы считаются ложными и как за них наказывают

Илона Волынец:
А как часто бригады скорой помощи сталкиваются с ложными вызовами? Какие вызовы можно так называть?

Павел Удот:
Если человек заведомо предоставляет нам недостоверные сведения. Вызывает скорую медицинскую помощь, допустим, к пациенту, которого нет на месте вызова, в адресе вызова. Вызывает скорую медицинскую помощь к пациенту, а там находится не пациент, а какое-то животное домашнее. Это будет заведомо ложный вызов.

Меры будут приниматься в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

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Но случаи крайне редки, и они крайне трудно доказуемы.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-10

Люди, которые мешают движению скорой

Илона Волынец:
Насколько порой бывает сложно бригаде добраться до места назначения? Что касается культуры вождения, например, водителей в городе.

Павел Удот:
Вы знаете, к сожалению, мне кажется, что пока человек, который препятствует прибытию не только службы скорой медицинской помощи, но опять же, наших коллег и МВД, из МЧС, не столкнется с ситуацией, когда эта помощь нужна кому-то из его друзей и, не дай бог, близких, он не поймет важность работы нашей службы.

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Если горят спецсигналы службы скорой медицинской помощи и она использует звуковую сигнализацию при движении, значит, кому-то действительно плохо и он нуждается в оказании медицинской помощи.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-13

Коронавирус. Насколько к нему готова белорусская скорая помощь

Илона Волынец:
Одна из самых обсуждаемых новостей не только в Беларуси, но и во всем мире – это коронавирус. Скажите, изменилось ли что-то в вашей работе? Может быть, появилось какое-то дополнительное оборудование. То есть готова ли наша скорая помощь к потенциальной угрозе?

Павел Удот:
Кардинально работа службы скорой медицинской помощи не поменялась. Изначально мы были оснащены всем необходимым для оказания медпомощи пациентам, в том числе и с подозрением на коронавирус.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-16

Сегодня Министерством здравоохранения, комитетом по здравоохранению, санитарно-эпидемиологической службой города проведена огромная работа по определению порядка действий всех звеньев здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, поликлиники, стационары, в случае, если к ним обращается человек, который пребывал в Китае и у него есть признаки какого-то респираторного заболевания.

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Это начиная от диспетчеров наших, которые выясняют, если у человека температура, был он где-то или нет, бригад скорой медицинской помощи, которые углубленно уже собирают анамнез данного заболевания. И всех механизмов доставки их в специализированные стационары.

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А что касается необходимого – все, к счастью, есть, и в достаточном количестве.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?-19

# Скорая помощь # Здоровье # Павел Удот # Илона Волынец # Фотофакт

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