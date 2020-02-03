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Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

03 февраля 2020 17:35
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Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, и в анамнезе посещение Китайской Народной Республики, здесь должен быть весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериалов, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, обработке защитной одежды того медицинского персонала, который осуществлял транспортировку.

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус-4

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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