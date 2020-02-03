Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Токсичные ферменты оказывают воздействие на головной мозг и на сердце». Что нужно знать о коронавирусе

Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.