Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, и в анамнезе посещение Китайской Народной Республики, здесь должен быть весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериалов, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, обработке защитной одежды того медицинского персонала, который осуществлял транспортировку.