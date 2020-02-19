Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен

Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальные результаты анализов не выявили коронавирус. Уже 19 февраля граждане нашей страны отправятся на родину.

Завершился карантин и на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», стоящем в порту Иокогамы. Пассажиры, у которых не была обнаружена пневмония нового типа, сошли на берег. Изначально на борту находились 3700 человек. Из них у 542 было подтверждено заболевание.

Инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. Лишь после этого туристам разрешат отправиться домой.

К этому дню число жертв опасного заболевания превысило 2 тысячи. За пределами Китая зафиксирована 1 011 случаев заражения.