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Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен

19 февраля 2020 08:15
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Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальные результаты анализов не выявили коронавирус. Уже 19 февраля граждане нашей страны отправятся на родину. 

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Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен -1

Завершился карантин и на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», стоящем в порту Иокогамы. Пассажиры, у которых не была обнаружена пневмония нового типа, сошли на берег. Изначально на борту находились 3700 человек. Из них у 542 было подтверждено заболевание.  

Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен -4

Инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. Лишь после этого туристам разрешат отправиться домой.   

К этому дню число жертв опасного заболевания превысило 2 тысячи. За пределами Китая зафиксирована 1 011 случаев заражения.    

# Коронавирус # общество

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