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«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе

25 января 2020 10:23
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О работе сотрудников МЧС рассказали в программе «Специальный репортаж».  

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Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Отделение, уходящее, допустим, на высотный дом, несёт на себе снаряжение и оборудование приблизительно на 30 килограммов на человека.

Учитывать надо, что на вас находится вот эта вот вся тёплая одежда, которая не пропускает жар от вашего тела наружу, которая не пропускает пот наружу, и вам придётся в этом всём вариться.

А теперь возьмите эти 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый, 20-ый, 25-ый, 30-ый этаж. В Минске сейчас всё больше и больше строится высотных домов. А по условиям нашей работы, нам запрещено пользоваться лифтом, поэтому всё берём ножками и ручками, и тянем всё на себе – всё, что нам необходимо.

«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе-1

# МЧС Беларуси # общество # Роман Комаров

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