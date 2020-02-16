Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси
Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским.
Будет вводиться категоризация административных правонарушений
Юлия Огнева, СТВ:
Работа, которая была начата еще в прошлом году и продолжается в этом – это изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Достаточно много информации в последнее время появляется о том, какие будут нововведения. Что можно сказать сегодня, к чему вы уже окончательно пришли?
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Подготовлена концепция по корректировке общей части Кодекса об административных правонарушениях. Будет вводиться категоризация административных правонарушений.
Проступок, не представляющий большой опасности и не несущий каких-то серьезных последствий, правонарушение. Предполагается, что в случае совершения проступка будет применяться такая мера, как устное замечание, предупреждение либо штраф в размере до 10 базовых величин. Лицо, к которому применялась такая мера, не будет считаться привлеченным к административной ответственности. Вторая категория – значительное правонарушение, более 10 базовых величин предусматривает санкция. И третья категория – грубое правонарушение.
Размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен
Будет применен метод (по крайней мере, это предлагается на сегодняшней стадии): размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен на определенный процент.
Юлия Огнева:
Помимо стимулирования того, кто платит вовремя, будут ли карательные меры для тех, кто не платит?
Олег Слижевский:
Пеня как таковая здесь не предполагается. По крайней мере такого обсуждения пока не предусматривалось, не было. Но при попадании долго в работу в органы принудительного исполнения этот долг увеличивается еще на 10 %.
Юлия Огнева:
Сохранится такая же норма?
Олег Слижевский:
Предполагается, что такая норма сохранится.
Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» направлен в Палату представителей
Юлия Огнева:
В августе 2019 года завершилось общественное обсуждение законопроекта об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Расскажите пожалуйста, на каком этапе сейчас этот документ?
Олег Слижевский:
Он нами был в сентябре 2019 года внесен в правительство и в декабре Советом Министров направлен в Палату представителей Национального собрания. Целый ряд таких предложений, которые вызваны временем и призваны упростить процедуру работы самих общественных организаций.
Юлия Огнева:
То есть кардинальных изменений нет?
Олег Слижевский:
Не кардинальные, но в целом облегчение жизни они предполагают. Мы нашли компромисс. Конечно же, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые бы были для них интересны. Определенный компромисс найден, и сегодня это тот вариант законопроекта, который, в принципе, все одобрили.
Юлия Огнева:
Можно ли рассчитывать, что хотя бы первое чтение этот законопроект пройдет в 2020 году?
Олег Слижевский:
Можно.
Начиная с 2018 года идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования
Юлия Огнева:
Министерство юстиции ведет Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фактически к вам стекается вся информация. Скажите, какова тенденция: растет число предпринимателей? Достаточно ли после 2017 года, после известных декретов, упрощены административные процедуры? Стало ли проще жить?
Олег Слижевский:
На мой взгляд законодательство, которое принималось в последние годы по поддержке предпринимательства, послужило тем стимулом, который подтолкнул к новому витку создания субъектов хозяйствования и открытия собственного бизнеса.
Начиная с 2018 года – второй год подряд – идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования. В 2019 году зарегистрировано 48 тысяч новых субъектов хозяйствования. Это, по-моему, на 4 % больше, чем было зарегистрировано в 2018-м.
Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Больше касается качества изображения
Юлия Огнева:
Громкая тема недели – это изменения в государственную символику. В частности, в герб. Что планируете изменить?
Олег Слижевский:
Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики.
Это касается изображения звезды, изображения нашей планеты. Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты – наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись «Республика Беларусь». Прорисовываются более четко контуры материков.
Юлия Огнева:
А кто работал над этим вообще? Чей это проект?
Олег Слижевский:
Вообще работали над этим специалисты-художники. Члены Геральдического совета высказывали свое мнение относительно содержания.
Юлия Огнева:
По вашему заказу?
Олег Слижевский:
Не то чтобы заказ был наш, он исходил может быть даже скорее от членов Геральдического совета.
Я даже не знаю, почему такой ажиотаж придан этой теме. Действительно цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно.
Юлия Огнева:
Но у нас не только герб государственный символ. В другую символику вы не планируете вносить изменения?
Олег Слижевский:
Этот законопроект также предусматривает и определенные нормы, касающиеся флага, утверждения эталонного изображения флага. Ну и, конечно же, третьей нашей основной символикой является гимн. В плане флага и гимна никаких изменений сегодня не предлагается.