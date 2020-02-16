Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и белорусский герб. Комментирует министр юстиции Беларуси

Новости Беларуси. Интервью «Недели» с министром юстиции Олегом Слижевским. Будет вводиться категоризация административных правонарушений Юлия Огнева, СТВ:

Работа, которая была начата еще в прошлом году и продолжается в этом – это изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Достаточно много информации в последнее время появляется о том, какие будут нововведения. Что можно сказать сегодня, к чему вы уже окончательно пришли?

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Подготовлена концепция по корректировке общей части Кодекса об административных правонарушениях. Будет вводиться категоризация административных правонарушений. Проступок, не представляющий большой опасности и не несущий каких-то серьезных последствий, правонарушение. Предполагается, что в случае совершения проступка будет применяться такая мера, как устное замечание, предупреждение либо штраф в размере до 10 базовых величин. Лицо, к которому применялась такая мера, не будет считаться привлеченным к административной ответственности. Вторая категория – значительное правонарушение, более 10 базовых величин предусматривает санкция. И третья категория – грубое правонарушение. Размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен Будет применен метод (по крайней мере, это предлагается на сегодняшней стадии): размер штрафа, если он будет уплачен в течение нескольких дней, будет уменьшен на определенный процент.

Юлия Огнева:

Помимо стимулирования того, кто платит вовремя, будут ли карательные меры для тех, кто не платит? Олег Слижевский:

Пеня как таковая здесь не предполагается. По крайней мере такого обсуждения пока не предусматривалось, не было. Но при попадании долго в работу в органы принудительного исполнения этот долг увеличивается еще на 10 %. Юлия Огнева:

Сохранится такая же норма? Олег Слижевский:

Предполагается, что такая норма сохранится. Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» направлен в Палату представителей Юлия Огнева:

В августе 2019 года завершилось общественное обсуждение законопроекта об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Расскажите пожалуйста, на каком этапе сейчас этот документ?

Олег Слижевский:

Он нами был в сентябре 2019 года внесен в правительство и в декабре Советом Министров направлен в Палату представителей Национального собрания. Целый ряд таких предложений, которые вызваны временем и призваны упростить процедуру работы самих общественных организаций. Юлия Огнева:

То есть кардинальных изменений нет? Олег Слижевский:

Не кардинальные, но в целом облегчение жизни они предполагают. Мы нашли компромисс. Конечно же, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые бы были для них интересны. Определенный компромисс найден, и сегодня это тот вариант законопроекта, который, в принципе, все одобрили. Юлия Огнева:

Можно ли рассчитывать, что хотя бы первое чтение этот законопроект пройдет в 2020 году? Олег Слижевский:

Можно.

Начиная с 2018 года идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования Юлия Огнева:

Министерство юстиции ведет Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фактически к вам стекается вся информация. Скажите, какова тенденция: растет число предпринимателей? Достаточно ли после 2017 года, после известных декретов, упрощены административные процедуры? Стало ли проще жить? Олег Слижевский:

На мой взгляд законодательство, которое принималось в последние годы по поддержке предпринимательства, послужило тем стимулом, который подтолкнул к новому витку создания субъектов хозяйствования и открытия собственного бизнеса. Начиная с 2018 года – второй год подряд – идет устойчивая тенденция к увеличению количества регистрируемых субъектов хозяйствования. В 2019 году зарегистрировано 48 тысяч новых субъектов хозяйствования. Это, по-моему, на 4 % больше, чем было зарегистрировано в 2018-м.

Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Больше касается качества изображения Юлия Огнева:

Громкая тема недели – это изменения в государственную символику. В частности, в герб. Что планируете изменить? Олег Слижевский:

Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики. Это касается изображения звезды, изображения нашей планеты. Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты – наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись «Республика Беларусь». Прорисовываются более четко контуры материков. Юлия Огнева:

А кто работал над этим вообще? Чей это проект? Олег Слижевский:

Вообще работали над этим специалисты-художники. Члены Геральдического совета высказывали свое мнение относительно содержания.