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Минздрав Беларуси: в борьбе с коронавирусом задействованы 25 тысяч медиков

08 апреля 2020 11:48
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Новости Беларуси. В настоящее время в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков. Об этом сообщает Минздрав. Благодаря слаженной работе специалистов ситуацию с распространением коронавируса удается держать под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси: в борьбе с коронавирусом задействованы 25 тысяч медиков-1

К этому дню в стране проведено более 46 тысяч тестов. По последним данным 976 человек с коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения 77 человек выздоровели.

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За прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Минздрав Беларуси: в борьбе с коронавирусом задействованы 25 тысяч медиков-4

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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