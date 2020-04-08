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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 8 апреля

08 апреля 2020 08:39
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Новости Беларуси. 25 тысяч медиков задействованы в Беларуси на борьбе с коронавирусом. Именно благодаря их работе удается контролировать распространение инфекции.  

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.   

На сегодня в медучреждениях для пациентов с COVID-19 предусмотрено более 7 тысяч мест.  

По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.  

На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части из них заболевание протекает в легкой или средней форме.  

33 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.  

Выздоровели после прохождения лечения 77 человек.  

Новых случаев смерти от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано.  

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели (читать далее).  

# Коронавирус # общество

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