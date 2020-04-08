Коронавирус в Беларуси. Что известно на 8 апреля

Новости Беларуси. 25 тысяч медиков задействованы в Беларуси на борьбе с коронавирусом. Именно благодаря их работе удается контролировать распространение инфекции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодня в медучреждениях для пациентов с COVID-19 предусмотрено более 7 тысяч мест.

По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части из них заболевание протекает в легкой или средней форме.

33 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Выздоровели после прохождения лечения 77 человек.

Новых случаев смерти от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано.