Коронавирус в Беларуси. Что известно на 8 апреля

Новости Беларуси. 25 тысяч медиков задействованы в Беларуси на борьбе с коронавирусом. Именно благодаря их работе удается контролировать распространение инфекции.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
На сегодня в медучреждениях для пациентов с COVID-19 предусмотрено более 7 тысяч мест.
По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части из них заболевание протекает в легкой или средней форме.
33 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
Выздоровели после прохождения лечения 77 человек.
Новых случаев смерти от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано.
Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели (читать далее).