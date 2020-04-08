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«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков

08 апреля 2020 10:50
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Новости Беларуси. Альтернативу тканевым маскам предложили в Витебске. В областном центре наладили мелкосерийное производство защитных экранов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-1

Денис Гаврилов, инженер-технолог конструкторского бюро:
Дужка изготавливается методом лазерной резки из органического стекла толщиной 4 миллиметра. Экран сделан из пленки-ПЭТ. Сборка элементарная. В течение минуты буквально происходит. И одеваем еще резинку. Все, маска готова, можно примерять.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-4

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-6

Несколько видов экранов протестировали витебские медики и выдали свои рекомендации, после чего изделия доработали. И первую партию – около 200 штук – уже отправили в больницы Витебска как спонсорскую помощь.

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Ежедневно на двух машинах здесь будут изготавливать по 150 защитных щитков. Материалы для производства используют те, которые обычно предприятие задействует для создания основной продукции – видеомониторов разного назначения.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-9

Сергей Щеглов, заместитель главного инженера конструкторского бюро:
Любой товар должен быть проверен и сертифицирован, если он подпадает под данную сертификацию. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Будем выходить на Минздрав, как это быстрее и лучше провести, потому что медики спрашивают уже сейчас эти щитки. Они нужны сейчас.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-12

Подобные защитные экраны изготавливают и представители малого бизнеса на 3D-принтерах.

«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков-15

# Коронавирус # Здоровье # Денис Гаврилов # Сергей Щеглов # Фотофакт

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