«Они нужны сейчас». В Витебске начали мелкосерийное производство защитных экранов для медиков

Новости Беларуси. Альтернативу тканевым маскам предложили в Витебске. В областном центре наладили мелкосерийное производство защитных экранов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Гаврилов, инженер-технолог конструкторского бюро: Дужка изготавливается методом лазерной резки из органического стекла толщиной 4 миллиметра. Экран сделан из пленки-ПЭТ. Сборка элементарная. В течение минуты буквально происходит. И одеваем еще резинку. Все, маска готова, можно примерять.

Несколько видов экранов протестировали витебские медики и выдали свои рекомендации, после чего изделия доработали. И первую партию – около 200 штук – уже отправили в больницы Витебска как спонсорскую помощь.

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Ежедневно на двух машинах здесь будут изготавливать по 150 защитных щитков. Материалы для производства используют те, которые обычно предприятие задействует для создания основной продукции – видеомониторов разного назначения.