Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа

Новости Беларуси. Три часа с остановленным сердцем. Белорусские детские кардиологи провели сложнейшую операцию Росса-Конно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась 14 часов, ровно столько времени потребовалось 10 специалистам для четырёх одновременных вмешательств.

На 3 часа 20 минут кардиологам пришлось остановить сердце ребенка. Это уникальный случай в истории белорусской хирургии.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он переведён из реанимации в обычную палату. А в скором времени его планируют отпустить домой.

Константин Дроздовский, директор Республиканского центра детской хирургии:

В связи с пороком сердца у этого ребенка, левый желудочек был покрыт не нормальной тканью. Её нужно было удалить и делали пластику клапана. Эта операция состоит из четырёх. Поэтому так надолго нам пришлось остановить сердце.