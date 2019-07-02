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Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа

02 июля 2019 07:52
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Новости Беларуси. Три часа с остановленным сердцем. Белорусские детские кардиологи провели сложнейшую операцию Росса-Конно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась 14 часов, ровно столько времени потребовалось 10 специалистам для четырёх одновременных вмешательств.

Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа-1

На 3 часа 20 минут кардиологам пришлось остановить сердце ребенка. Это уникальный случай в истории белорусской хирургии.

Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа-4

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он переведён из реанимации в обычную палату. А в скором времени его планируют отпустить домой.

Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа-7

Константин Дроздовский, директор Республиканского центра детской хирургии:
В связи с пороком сердца у этого ребенка, левый желудочек был покрыт не нормальной тканью. Её нужно было удалить и делали пластику клапана. Эта операция состоит из четырёх. Поэтому так надолго нам пришлось остановить сердце.

Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа-10

В последний раз операция Росса-Конно в Беларуси выполнялась около 10 лет назад у 11-месячного ребенка. Тогда помощь оказали американские коллеги.

# Операции на сердце # Здоровье # Константин Дроздовский # Фотофакт

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