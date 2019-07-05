Праздничный бэби-бум. Как в Беларуси поздравили мам, родивших в День Независимости

Новости Беларуси. На 189 белорусов стало больше в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодых мам, чьи малыши появились на свет 3 июля, поздравляют 5 июля по всей стране активисты организации «Белая Русь».

Подарки принимали сегодня 17 новорождённых и их мамы в РНПЦ «Мать и дитя». Здесь праздничный бэби-бум отметился двумя двойнями. А для некоторых родителей двойной праздник теперь будет связан еще и с новым статусом – многодетных.

Людмила Новикова:

Мы не ожидали, что так получится, потому что сроки всегда расплывчаты. Тем более это третьи роды. Это очень приятно, приятно любое внимание государства, в том числе и такое. Хочется верить, что наше государство будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы работники медицинской сферы, образования жили достойно и все возможное делалось для этих людей. Потому что от них зависит благополучие наших детей.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Замечательно, что встречаешься с молодыми мамами, у которых радостное событие произошло в жизни. С пожеланиями всего им доброго, их деткам, чтобы они росли здоровыми, крепкими, настоящими белорусами. Но это не только праздник для этих мам, которые родили для себя такое счастье, это праздник для всех нас, потому что нам очень хочется, чтобы у нас в стране нас, белорусов, было как можно больше. Потому что это будущее нашей страны.