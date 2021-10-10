Маршруты только по чистой зоне, все вопросы по телефону. Как в период пандемии врачи работают с беременными?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к COVID-19. Как медики стараются обезопасить беременных и есть ли кокон, способный защитить новую жизнь, узнала Юлия Мычка.

В коридорах женской консультации Могилевской центральной поликлиники практически пусто. И такая обстановка выглядит непривычно. С начала пандемии отделение работает в новом режиме. Для беременных отдельный вход. Маршрут только по чистой зоне. Чтобы женщина не ходила по процедурным кабинетам, забор крови и ультразвуковая диагностика организованы тут же. Прием – по предварительной записи и строго по времени.

Елена Маркевич, заведующая женской консультацией Могилевской центральной поликлиники:

Для беременных женщин сокращены явки, только по необходимости, очень много мы работаем с беременными женщинами по телефону. То есть уточняем ее самочувствие, сообщаем, какие ей необходимо пройти обследования, тем не менее протокол клинический, который должен быть выполнен, выполняется в полном объеме.

Медики в женской консультации теперь делают десятки звонков в день. Говорят, что порой чувствуют себя телефонистками, но сегодня это единственный выход организовать работу отделения так, чтобы оградить будущих мам от вируса. В такой период у женщины и без того немало волнений и страхов. Когда беременную ставят на учет, теперь сразу дают телефоны женской консультации. Все что можно решить в телефонном режиме – решают.