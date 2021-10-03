Горячий чай вредит эмали, а из-за глинтвейна темнеют зубы. Стоматолог советует, как сохранить улыбку здоровой

С приходом холодов нужно уделить особое внимание улыбке. Согласитесь, пытаясь согреться чашкой горячего чая или кофе в морозный денек, мы не очень-то думаем о стоматологических проблемах. А зря. Чтобы сохранить улыбку красивой как можно дольше, важно следовать советам специалистов, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт:

С наступлением холодов в защите нуждаются не только наши кожа и волосы, но и зубы. Многие люди, замерзнув на улице, предпочитают согреваться горячими напитками и делают это сразу по возвращении в помещение либо даже на улице. Резкие перепады температур могут привести к микротрещинам эмали и затем к повышенной чувствительности зубов. Поэтому дайте своему напитку немного остыть.

Также не стоит забывать, что любимый многими зимний напиток глинтвейн может окрасить зубной камень и зубной налет в темные цвета, поэтому осенью желательно провести профессиональную гигиену полости рта. Если вы страдаете повышенной чувствительностью зубов, то лучше профилактически заранее начать использовать пасту для чувствительных зубов, чтобы избежать неприятных ощущений.