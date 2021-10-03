Горячий чай вредит эмали, а из-за глинтвейна темнеют зубы. Стоматолог советует, как сохранить улыбку здоровой
С приходом холодов нужно уделить особое внимание улыбке. Согласитесь, пытаясь согреться чашкой горячего чая или кофе в морозный денек, мы не очень-то думаем о стоматологических проблемах. А зря. Чтобы сохранить улыбку красивой как можно дольше, важно следовать советам специалистов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт:
С наступлением холодов в защите нуждаются не только наши кожа и волосы, но и зубы. Многие люди, замерзнув на улице, предпочитают согреваться горячими напитками и делают это сразу по возвращении в помещение либо даже на улице. Резкие перепады температур могут привести к микротрещинам эмали и затем к повышенной чувствительности зубов. Поэтому дайте своему напитку немного остыть.
Также не стоит забывать, что любимый многими зимний напиток глинтвейн может окрасить зубной камень и зубной налет в темные цвета, поэтому осенью желательно провести профессиональную гигиену полости рта. Если вы страдаете повышенной чувствительностью зубов, то лучше профилактически заранее начать использовать пасту для чувствительных зубов, чтобы избежать неприятных ощущений.
Не следует забывать, что зима – это период инфекционных заболеваний, и не нужно назначать лекарства себе и своим детям самостоятельно, так как некоторые антибиотики при приеме в детском возрасте могут испортить цвет и структуру постоянных зубов.
Берегите свои зубки и улыбайтесь красиво!