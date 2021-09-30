«Белок обязателен». Диетолог рассказала, что нужно есть осенью и зимой, чтобы укрепить иммунитет
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Первое, с чего стоит начать в погоне за крепким иммунитетом, – это питание. Так ли это и каким должен быть зимний рацион?
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
Если мы говорим про иммунитет, то здесь надо учитывать несколько факторов. В иммунитете принимают участие несколько звеньев, это большая галактика. Для того чтобы поддерживать иммунитет, как минимум должно быть достаточное количество белков, потому что те же иммуноглобулины – это белковые вещества. Клетки, и иммунные в том числе, всегда обновляются, поэтому белок обязателен. Дальше, конечно, участники иммунной системы и иммунного ответа – это витамины, и их тоже должно быть достаточно. Наш рацион, в принципе, во все сезоны должен быть сбалансирован, то есть и белки, и жиры, и углеводы, и микроэлементы, и витамины должны присутствовать в достаточном количестве. Здесь надо учитывать понятие сбалансированного, рационального питания – адекватного.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Продолжая тему, диетологи зимой советуют такое соотношение: белки – 15 %, жиры – 20 % и углеводы – 65 %. Правильно ли это? Нужно ли соблюдать?
Инна Рожок:
Я думаю, что эти рекомендации XX века. Мы живем в XXI веке, и сейчас соотношение белков, жиров и углеводов сильно поменялось в силу того, что мы вошли в конфронтацию с природой. Мы мало двигаемся, а значит, если будет много углеводов, жиров, мы будем поправляться. Лишний вес – это никогда не есть польза. Поэтому соотношение белков, жиров и углеводов должно быть следующим: 30 % белков, 30 % жиров и 40 % углеводов.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Очевидно, что в организм должны поступать и витамины, и микроэлементы. А что есть? Что должно быть на столе, что съедать ежедневно, из чего должен состоять наш рацион, чтобы мы получили эти самые витамины и микроэлементы?
Инна Рожок:
Вы, опять же, останавливаетесь на нескольких нутриентах. Есть макро- и микронутриенты. Вы сейчас говорите про микронутриенты. Но белки, жиры и углеводы никто не отменял, поэтому давайте будем смотреть с точки зрения баланса. То есть должно быть и то, и другое. Очень часто зимой и осенью люди увлекаются только витаминизацией, но забывают, что витамины – это незаменимые вещества, и они должны быть круглогодично. Практически невозможно накопить никакие витамины впрок, поэтому речь идет о ежедневном поступлении и разных групп продуктов. Самое важное – разнообразие, многоцветие. Это самое важное правило здорового, сбалансированного рациона.
Если мы говорим про витамины и микроэлементы, мы должны понимать, какие источники этих микронутриентов. В первую очередь, есть растительные. Как правило, это группа водорастворимых витаминов. Растительные источники – это овощи, фрукты, зелень, бобовые, зерновые (источники витаминов группы В). Поэтому речь идет о растительных источниках, водорастворимых, но мы не должны забывать про животные источники, потому что как раз осенью люди увлекаются салатами, морковкой, капустой – растительной пищей – и забывают про белок и животные источники. А они содержат жирорастворимые витамины. Поэтому должно быть поступление разных групп продуктов. Если говорить про иммунитет, то для поддержки очень важны так называемые биофлавоноиды – вещества, которые отвечают за цвет нашей растительной пищи. С точки зрения диетологии, должно быть минимум 5-7 цветов, если говорить про салаты.
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