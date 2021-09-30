«Белок обязателен». Диетолог рассказала, что нужно есть осенью и зимой, чтобы укрепить иммунитет

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Первое, с чего стоит начать в погоне за крепким иммунитетом, – это питание. Так ли это и каким должен быть зимний рацион?

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

Если мы говорим про иммунитет, то здесь надо учитывать несколько факторов. В иммунитете принимают участие несколько звеньев, это большая галактика. Для того чтобы поддерживать иммунитет, как минимум должно быть достаточное количество белков, потому что те же иммуноглобулины – это белковые вещества. Клетки, и иммунные в том числе, всегда обновляются, поэтому белок обязателен. Дальше, конечно, участники иммунной системы и иммунного ответа – это витамины, и их тоже должно быть достаточно. Наш рацион, в принципе, во все сезоны должен быть сбалансирован, то есть и белки, и жиры, и углеводы, и микроэлементы, и витамины должны присутствовать в достаточном количестве. Здесь надо учитывать понятие сбалансированного, рационального питания – адекватного.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Продолжая тему, диетологи зимой советуют такое соотношение: белки – 15 %, жиры – 20 % и углеводы – 65 %. Правильно ли это? Нужно ли соблюдать? Инна Рожок:

Я думаю, что эти рекомендации XX века. Мы живем в XXI веке, и сейчас соотношение белков, жиров и углеводов сильно поменялось в силу того, что мы вошли в конфронтацию с природой. Мы мало двигаемся, а значит, если будет много углеводов, жиров, мы будем поправляться. Лишний вес – это никогда не есть польза. Поэтому соотношение белков, жиров и углеводов должно быть следующим: 30 % белков, 30 % жиров и 40 % углеводов. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Очевидно, что в организм должны поступать и витамины, и микроэлементы. А что есть? Что должно быть на столе, что съедать ежедневно, из чего должен состоять наш рацион, чтобы мы получили эти самые витамины и микроэлементы?