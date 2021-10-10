«Самолечением не занимаемся ни в коем случае». Врач советует, как избавиться от боли в спине

Наступает тот самый момент, когда заядлые садоводы и огородники вспоминают о своем здоровье. Наиболее актуальная для дачников проблема – это спина.

Екатерина Щерба, нефролог, цефалголог:

Дачный сезон заканчивается, и большинство пациентов-дачников сталкиваются с такой проблемой, как боль в поясничном отделе позвоночника. Как можно избавиться от этой боли в домашних условиях?

Обязательно использование либо ношение ортопедического корсета средней степени фиксации во время труда, чтобы избежать выраженной активности в двигательном сегменте в поясничном отделе позвоночника. Местно можно использовать противовоспалительные, обезболивающие мази. Обязательна лечебная физкультура, однако имейте в виду, что у некоторых пациентов может быть смещение позвонков. В таком случае для того, чтобы заниматься лечебной физкультурой на дому, рекомендована консультация инструктора по лечебной физкультуре либо врача по лечебной физкультуре.