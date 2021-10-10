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«Самолечением не занимаемся ни в коем случае». Врач советует, как избавиться от боли в спине

10 октября 2021 08:28
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Октябрь практически закрывает дачный сезон. Основные работы на приусадебных участках завершены, рассказали в программе «Плюс-минус».

«Самолечением не занимаемся ни в коем случае». Врач советует, как избавиться от боли в спине-1

Наступает тот самый момент, когда заядлые садоводы и огородники вспоминают о своем здоровье. Наиболее актуальная для дачников проблема – это спина.

Что рекомендуют медики, чтобы боли в пояснице не стали постоянным кошмаром?

«Самолечением не занимаемся ни в коем случае». Врач советует, как избавиться от боли в спине-4

Екатерина Щерба, нефролог, цефалголог:
Дачный сезон заканчивается, и большинство пациентов-дачников сталкиваются с такой проблемой, как боль в поясничном отделе позвоночника. Как можно избавиться от этой боли в домашних условиях?

Обязательно использование либо ношение ортопедического корсета средней степени фиксации во время труда, чтобы избежать выраженной активности в двигательном сегменте в поясничном отделе позвоночника. Местно можно использовать противовоспалительные, обезболивающие мази. Обязательна лечебная физкультура, однако имейте в виду, что у некоторых пациентов может быть смещение позвонков. В таком случае для того, чтобы заниматься лечебной физкультурой на дому, рекомендована консультация инструктора по лечебной физкультуре либо врача по лечебной физкультуре.

«Самолечением не занимаемся ни в коем случае». Врач советует, как избавиться от боли в спине-7

В домашних условиях, если есть, к примеру, магниты, можно прикладывать их на поясничный отдел позвоночника – так называемая магнитотерапия – до 10 сеансов. Самолечением не занимаемся ни в коем случае. При наличии жалобы обязательна консультация профильного специалиста – врача-невролога.

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Щерба # Юлия Самусенко # Фотофакт

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