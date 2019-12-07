Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Новости Беларуси. Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем 7 декабря побывала в РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здоровый репортаж Анастасии Дехтяр. «От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей Счастье счету не поддается! Так решила Вероника из Кобрина и буквально вчера стала мамой в пятый раз. Ребенок попался в петлю пуповины, потому пациентке сделали экстренное кесарево. Встреча с малышкой в операционной, и девочек разделили по реанимациям. Все идет по плану, уже совсем скоро они встретятся снова.

Вероника Драгун, пациентка РНПЦ «Мать и дитя»:

Четверо есть, почему не пятый? Матерью пятерых детей быть несложно, мы справляемся.

Без апельсинов (кстати, их молодым мамочкам нельзя), но с главной «передачей» – заботой – прямо в реанимацию заглянула Наталия Канем. Заместитель Генсека ООН и исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения впервые в Беларуси. Одна из самых высокопоставленных женщин в Организации Объединенных Наций и первая латиноамериканка, возглавившая ЮНФПА продвигает идеи «трех нолей»: ноль материнских смертей, ноль неудовлетворенных потребностей в планировании семьи и ноль гендерного насилия и вредных практик.

Трогательная улыбка и лаконичные восхищения, не нуждающиеся в переводе. Гостья не только прошлась по клиническому корпусу, ознакомилась с медицинскими технологиями, но и устроила своеобразный обход. Ведь в центре «Мать и дитя» попадают пациентки с «особыми случаями». Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме В фокусе – здоровье женщин, и здесь речи о каких-либо ограничениях быть не может. По белорусским медпротоколам гинекологический скрининг проводится у женщин, невзирая на их репродуктивный статус.

Чтобы щекотливый процесс был комфортным для каждой, социальноориентированный бизнес подставляет плечо. Сегодня благодаря общественной помощи Брестскому областному роддому было передано ультрасовременное кресло-трансформер. Такое оборудование сделает комфортным прием у доктора пожилых дам и леди с ограниченными возможностями.

Паралимпийская чемпионка Людмила Волчек своим главным золотом «чемпионата жизни» считает 8-летнюю дочку. Уверена: в Беларуси границ для материнства нет. И в этой «дисциплине» победа уж точно командная. Людмила Волчек: «Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта»

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:

Я никаких трудностей не испытала – это спасибо врачам, которые пошли мне навстречу. Очень много положительных эмоций испытала при рождении ребенка, когда ребенок первые шаги испробовал. Мне не надо было держать ребенка за ручки и вести, она сама держалась за коляску. Мне было проще всего.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Миниатюра-идиллия во дворике РНПЦ «Мать и дитя». Белорусские медики в 2018 году добились исторического минимума в сегменте младенческой смертности – у нас один из самых низких показателей в Европе.

Кроме этого, за последние 15 лет в Беларуси количество абортов уменьшилось в четыре раза, а показатели материнской смертности приближаются к нулю. Достижения белорусской медицины в охране материнства и детства высоко оценивают и на международной арене, ведь за цифрами статистики стоит глобальная комплексная работа. Владимир Караник: мы активно работаем с глобальными фондами ООН и ЮНИСЕФ Беларусь – социальноориентированная, в подтверждение такой политики и количество многодетных семей. Только в Минске таких больше 15 тысяч (в семь раз больше, чем еще 10 лет тому).